Для начала необходимо обратиться к руководителю с письменным заявлением

29 сентября 2025, 10:15, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В случае отказа индексировать зарплату работник может обратиться в Государственную инспекцию труда и затем в суд, рассказал ТАСС депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«По закону работодатель обязан учитывать повышение стоимости жизни и разрабатывать порядок пересмотра выплат. Индексация должна обеспечивать сохранение покупательной способности зарплаты», – подчеркнул Гаврилов.

Если работодатель несколько лет не повышал работнику зарплату, то необходимо ознакомиться с внутренними документами организации.

«Есть ли положение об оплате труда, установлен ли коэффициент пересмотра, упоминаются ли данные Росстата. Если подобных документов нет, компания нарушает трудовое законодательство. Работник вправе обратиться к руководителю с письменным заявлением, сославшись на статьи Трудового кодекса и потребовать разъяснения», – указал парламентарий.

По его словам, уже сам факт такого официального запроса побуждает работодателя к пересмотру ситуации. Потому что проще устранить нарушение до госинспекции, штрафа и суда.

«Суды чаще всего ориентируются на официальные данные Росстата по индексу потребительских цен. Если индексация не проводилась, суд обяжет работодателя компенсировать разницу и начислить проценты за задержку», – отметил Гаврилов.

