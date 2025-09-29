НОВОСТИОбщество

Депутат ГД рассказал россиянам, как добиться индексации зарплаты

Для начала необходимо обратиться к руководителю с письменным заявлением

29 сентября 2025, 10:15, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В случае отказа индексировать зарплату работник может обратиться в Государственную инспекцию труда и затем в суд, рассказал ТАСС депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«По закону работодатель обязан учитывать повышение стоимости жизни и разрабатывать порядок пересмотра выплат. Индексация должна обеспечивать сохранение покупательной способности зарплаты», – подчеркнул Гаврилов.

Если работодатель несколько лет не повышал работнику зарплату, то необходимо ознакомиться с внутренними документами организации.

«Есть ли положение об оплате труда, установлен ли коэффициент пересмотра, упоминаются ли данные Росстата. Если подобных документов нет, компания нарушает трудовое законодательство. Работник вправе обратиться к руководителю с письменным заявлением, сославшись на статьи Трудового кодекса и потребовать разъяснения», – указал парламентарий.

По его словам, уже сам факт такого официального запроса побуждает работодателя к пересмотру ситуации. Потому что проще устранить нарушение до госинспекции, штрафа и суда.

«Суды чаще всего ориентируются на официальные данные Росстата по индексу потребительских цен. Если индексация не проводилась, суд обяжет работодателя компенсировать разницу и начислить проценты за задержку», – отметил Гаврилов.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался среди регионов с минимальными медианными зарплатами.

Avatar Picture
Гость

10:28:00 29-09-2025

Вот только работодатели у нас все хитросделанные, битые перебитые, они увольняют и тут же принимают на работу. А кого-то и вовсе без ТД принимают (чтобы налоги совсем не платить). Государство у нас - веселенькое или пьяненькое...

Avatar Picture
Гость

10:55:50 29-09-2025

Как далеки наши депутаты от простого народа. И это они представляют наши интересы.

Avatar Picture
Гость

11:14:02 29-09-2025

Гость (10:55:50 29-09-2025) Как далеки наши депутаты от простого народа. И это они предс... Депутаты - это крестоносцы бизнеса, а не интересы народа.

