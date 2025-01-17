НОВОСТИНаука и образование

В Госдуму внесли законопроект об обязательной сдаче в 9-м классе только двух предметов

Законопроект предлагает установить особый порядок проведения ОГЭ в пяти регионах в качестве эксперимента

17 января 2025, 22:07, ИА Амител

ЕГЭ, экзамены / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
ЕГЭ, экзамены / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Законопроект об особом порядке проведения ГИА в девятом классе в некоторых российских регионах внесен в Госдуму. Как сообщает ТАСС, документ предполагает, что для получения аттестата будет достаточно сдать экзамены только по русскому языку и математике.

Действующий порядок проведения итоговой аттестации для выпускающихся из девятых классов предполагает сдачу четырех экзаменов. Законопроект предлагает установить особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в качестве эксперимента в пяти субъектах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.

Также законопроект предлагает протестировать новый порядок зачисления абитуриентов в колледжи и техникумы за счет средств региональных и местных бюджетов.  Кроме того, он определяет отдельно количество бюджетных мест в средних профессиональных образовательных организациях для лиц, завершивших обучение в регионе, а также отдельно для приезжих из других регионов.

По мнению авторов, предлагаемый подход позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также количество поступающих в колледжи и училища "для продолжения обучения с целью получения рабочих специальностей".

Госдума образование школы

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

23:04:43 17-01-2025

Чем невежественнее "рабы", тем безопаснее: на равные с "господами" права не претендуют, довольствуясь участью зомби...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

23:07:53 17-01-2025

"Закон божий" на слух - и вполне достаточно. Ибо знание начертаний бесовских - грех неискупаемый. Адские письмена читать могут только сотрудники Комитета Глубокого Бурения.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:27:47 18-01-2025

Странно. Должно быть богословие и НВП.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:17 18-01-2025

Тут все петросяны отметились? Хорошие школы были что при Союзе, что сейчас. Также как и плохие. 42-я школа что при Союзе была серьезной, что сейчас. А были и такие как #13 на Прудских, там дегенераты как учились тогда, такие же и сейчас.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:11 18-01-2025

Да чего уж там - крестик вместо подписи научатся ставить и ладно!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров