В Госдуму внесли законопроект об обязательной сдаче в 9-м классе только двух предметов
Законопроект предлагает установить особый порядок проведения ОГЭ в пяти регионах в качестве эксперимента
17 января 2025, 22:07, ИА Амител
Законопроект об особом порядке проведения ГИА в девятом классе в некоторых российских регионах внесен в Госдуму. Как сообщает ТАСС, документ предполагает, что для получения аттестата будет достаточно сдать экзамены только по русскому языку и математике.
Действующий порядок проведения итоговой аттестации для выпускающихся из девятых классов предполагает сдачу четырех экзаменов. Законопроект предлагает установить особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в качестве эксперимента в пяти субъектах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.
Также законопроект предлагает протестировать новый порядок зачисления абитуриентов в колледжи и техникумы за счет средств региональных и местных бюджетов. Кроме того, он определяет отдельно количество бюджетных мест в средних профессиональных образовательных организациях для лиц, завершивших обучение в регионе, а также отдельно для приезжих из других регионов.
По мнению авторов, предлагаемый подход позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также количество поступающих в колледжи и училища "для продолжения обучения с целью получения рабочих специальностей".
23:04:43 17-01-2025
Чем невежественнее "рабы", тем безопаснее: на равные с "господами" права не претендуют, довольствуясь участью зомби...
23:07:53 17-01-2025
"Закон божий" на слух - и вполне достаточно. Ибо знание начертаний бесовских - грех неискупаемый. Адские письмена читать могут только сотрудники Комитета Глубокого Бурения.
07:27:47 18-01-2025
Странно. Должно быть богословие и НВП.
09:20:17 18-01-2025
Тут все петросяны отметились? Хорошие школы были что при Союзе, что сейчас. Также как и плохие. 42-я школа что при Союзе была серьезной, что сейчас. А были и такие как #13 на Прудских, там дегенераты как учились тогда, такие же и сейчас.
13:48:11 18-01-2025
Да чего уж там - крестик вместо подписи научатся ставить и ладно!