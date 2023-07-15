Врач рассказала, почему появляется аллергия от укусов комаров и как с ней бороться

Насекомые не только мешают спать, но и кусают человека, нередко вызывая нежелательную реакцию организма

15 июля 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: Animalsfoto.com

Летом одной из назойливых проблем становятся комары. Насекомые не только мешают спать, но и кусают человека, нередко вызывая аллергию. Аллерголог-иммунолог клиники "Огни Олимпа" Наира Полякова рассказала "Секрету фирмы", какими бывают реакции на укусы и что с ними делать.

Она отметила, что подобная реакция организма на укус нормальна. Аллегия возникает в ответ на раздражители в виде яда и слюны.

"Активируются первичные звенья иммунитета (тучные клетки, макрофаги) и повышается выброс медиаторов воспаления (гистамина, простогландина, лейкотриенов) с целью обезвредить инородные белки", — объяснила Полякова.

Порой организм реагирует на белки в слюне, вырабатывая иммуноглобулины Е. Его количество растет после каждого укуса, приводя к проявлениям аллергии.

Сами аллергии бывают разными. Порой организм реагирует на присутствие насекомых — при контакте или вдыхании испражнений. В таком случае возникают слабые симптомы в виде насморка, кашля, слезоточения, зуда.

Более явная аллергическая реакция проявляется при укусах насекомых. Симптомы: выраженный отёк и зуд, порой нестерпимый.

Однако наиболее сильная реакция возникает при контакте с жалящими насекомыми: осами, пчёлами, шершнями. Здесь симптоматика может быть крайне тяжёлой: от спазма бронхов и рвоты до резкого понижения давления и обморока. В таком случае необходимо обращаться к врачам.

Однако есть способы побороться с укусом. Так, к месту стоит приложить лед или охлажденный цинковый крем - они снизят отек. Также помогает антигистаминный препарат II поколения — они есть как в таблетках, так и в мазях. При этом, если симптомы ухудшаются, а к ним добавились рвота, тошнота и ангионевротический отек, стоит немедленно вызвать скорую.