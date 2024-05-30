В каких фильмах, кроме "Моей прекрасной няни", сыграла Анастасия Заворотнюк?

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая 2024 года

30 мая 2024, 15:30, ИА Амител

Анастасия Заворотнюк в фильме "Мамы 3"/ Фото: kinopoisk.ru

Актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая 2024 года, ей было 53 года. Пока неизвестно, что точно стало причиной смерти, однако еще в 2019 году ей диагностировали рак мозга. Больше всего запомнилась актриса ролью в сериале "Моя прекрасная няня", многие ее знают и как участницу и ведущую шоу "Танцы со звездами", "Минута славы", "Ледниковый период" и другие. Amic.ru собрал пять фильмов, в которых сыграла Заворотнюк, кроме "Моей прекрасной няни".

"Код Апокалипсиса"

Это один из самых известных фильмов с Анастасией Заворотнюк. Здесь актриса сыграла агента ФСБ, которая спасает мир от ядерной катастрофы. Ее персонаж должен помочь обезвредить четыре похищенные террористом ядерные боеголовки. Заворотнюк исполнила в фильме главную роль.

"Мамы" и "Мамы 3"

Заворотнюк сыграла роль телеведущей Надежды Пушкаревой в первой и третьей частях серии "Мамы". В первой части в новелле "Ведущая" ей звонит сын и поздравляет ее с праздником. Растрогавшись, она показывает его детские фото и вскоре получает предложение новой работы. В третьей части ее персонаж полетела в Прагу на Новый год. Но самолет совершил аварийную посадку в маленьком городе в Польше, где отмечать этот праздник не принято. Но она вместе с другими героями фильма решает встретить его, как обычно.

"Служебный роман. Наше время"

Анастасия Заворотнюк сыграла приятельницу Анатолия Новосельцева Ольгу Рыжову в ремейке "Служебного романа" под названием "Служебный роман. Наше время". По сюжету она влюблена в Юрия Самохвалова и вместе они проворачивают аферу.

"Шекспиру и не снилось"

"Шекспиру и не снилось" – это костюмированная комедия, в которой снялись актеры "Моей прекрасной няни". Анастасия Заворотнюк играет здесь одну из главных ролей, а именно девушки Лизон, которая влюблена в грабителя Мавродия и сама является воровкой-домушницей. Их принимают за знаменитых артистов, и воры поддерживают эту легенду, чтобы заниматься преступными делами.

"Гоголь. Ближайший"

Заворотнюк можно увидеть и в фильме, посвященном писателю Николаю Гоголю, а точнее последним дням его жизни. Актриса исполнила роль Александры Смирновой-Россет, близкой подруги Гоголя. В картине есть несколько сцен с беседами Гоголя и Смирновой-Россет.