О том, что артистка скончалась, сообщили ее близкие

30 мая 2024, 13:54, ИА Амител

Анастасия Заворотнюк, кадр со съемок / Фото: сообщество Анастасии Заворотнюк во "ВКонтакте"

30 мая умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая навсегда запомнилась российскому телезрителю по телесериалу "Моя прекрасная няня". Об этом в личном блоге артистки сообщили ее близкие. Известно, что последние несколько лет она сражалась с тяжелой болезнью.

О том, от чего скончалась Анастасия Заворотнюк и с какой болезнью боролась, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что актриса Анастасия Заворотнюк умерла? Да. Информацию об этом опубликовало окружение актрисы в ее личном блоге. Они сообщили, что Заворотнюк скончалась ночью 30 мая. "Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", – говорится в опубликованном сообщении.

2 От чего умерла Анастасия Заворотнюк? Официальной информации об этом нет. Но из сообщения близких актрисы можно сделать вывод, что причиной смерти стала болезнь, с которой Заворотнюк боролась последние несколько лет.

3 Чем долгое время болела актриса Анастасия Заворотнюк? В 2019 году актрисе поставили диагноз "рак мозга". Сама актриса поначалу никак не комментировала новости о состоянии здоровья, но при этом стала заметно реже появляться на публике. В том же году отменила все свои театральные выступления. В сентябре 2019-го появилась информация о том, что Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга и раком последней стадии. Писали, что она не может самостоятельно дышать. Болезнь актрисы в октябре того же года подтвердили ее родственники. С тех пор Анастасия Заворотнюк больше не появлялась на публике, не участвовала в постановках и нигде не снималась. Изредка близкие комментировали ее состояние, называя его "стабильным". Известно, что актриса проходила дорогостоящее лечение в различных клиниках. В СМИ болезнь Заворотнюк – глиобластому – связывали с процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), к которой та якобы прибегла. Некоторые издания упоминали, что к ней ранее прибегала и Жанна Фриске, которая тоже скончалась от рака мозга в 2015-м.