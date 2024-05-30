Что известно о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк и чем она болела несколько лет?
О том, что артистка скончалась, сообщили ее близкие
30 мая 2024, 13:54, ИА Амител
Анастасия Заворотнюк, кадр со съемок / Фото: сообщество Анастасии Заворотнюк во "ВКонтакте"
30 мая умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая навсегда запомнилась российскому телезрителю по телесериалу "Моя прекрасная няня". Об этом в личном блоге артистки сообщили ее близкие. Известно, что последние несколько лет она сражалась с тяжелой болезнью.
О том, от чего скончалась Анастасия Заворотнюк и с какой болезнью боролась, – в материале amic.ru.
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Правда ли, что актриса Анастасия Заворотнюк умерла?
Да. Информацию об этом опубликовало окружение актрисы в ее личном блоге. Они сообщили, что Заворотнюк скончалась ночью 30 мая.
"Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", – говорится в опубликованном сообщении.
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От чего умерла Анастасия Заворотнюк?
Официальной информации об этом нет. Но из сообщения близких актрисы можно сделать вывод, что причиной смерти стала болезнь, с которой Заворотнюк боролась последние несколько лет.
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Чем долгое время болела актриса Анастасия Заворотнюк?
В 2019 году актрисе поставили диагноз "рак мозга". Сама актриса поначалу никак не комментировала новости о состоянии здоровья, но при этом стала заметно реже появляться на публике. В том же году отменила все свои театральные выступления. В сентябре 2019-го появилась информация о том, что Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга и раком последней стадии. Писали, что она не может самостоятельно дышать.
Болезнь актрисы в октябре того же года подтвердили ее родственники. С тех пор Анастасия Заворотнюк больше не появлялась на публике, не участвовала в постановках и нигде не снималась. Изредка близкие комментировали ее состояние, называя его "стабильным". Известно, что актриса проходила дорогостоящее лечение в различных клиниках.
В СМИ болезнь Заворотнюк – глиобластому – связывали с процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), к которой та якобы прибегла. Некоторые издания упоминали, что к ней ранее прибегала и Жанна Фриске, которая тоже скончалась от рака мозга в 2015-м.
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Когда и где состоится прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк?
В посте, опубликованном в блоге актрисы, указано, что дата и время прощания с Заворотнюк станут известны ближе к вечеру 30 мая.
14:20:12 30-05-2024
Ту сразу возникает вопрос, почему ЭКО, которое массово делается на Западе, например, у нас приводит только к массовой смерти акрис и певиц? Хотя есть другая версия - адренохром!
15:25:39 30-05-2024
Гость (14:20:12 30-05-2024) Ту сразу возникает вопрос, почему ЭКО, которое массово делае... ЭКО не только на Западе делается, но и у нас тоже и вряд ли оно имеет отношение к происходящему, а вот про адренохром давно говорят, в том числе и порядочные врачи.
19:10:05 30-05-2024
Гость (14:20:12 30-05-2024) Ту сразу возникает вопрос, почему ЭКО, которое массово делае... не городите ерунду. беременность всегда триггер всякого . и рака и пр, ЭКО вообще нипричем как конкретная процедура, а только лишь рост гормонов нехарактерный для обычного состояния. И откуда так квакать, где статистика ваша про "запад" этот. глупости пишете