В Казани мужчина повесил гигантский плакат с фотографией жены на дом ради подарка

25 декабря 2025, 23:30, ИА Амител

Плакат с портретом жены / Фото: Baza

В Казани супруг решил сделать необычный подарок жене на день рождения, разместив на фасаде многоэтажного дома огромный плакат с ее изображением. Поздравление с надписью "С днем рождения, мой пупсик" провисело на балконах два часа, баннер сняли после того, как виновница торжества его увидела и пришла в восторг.

Как рассказал изданию "База" инициатор акции Артур, он готовил сюрприз для своей жены Алины около месяца, а на изготовление и установку баннера ушла неделя. Пятеро монтажников три часа крепили конструкцию со стороны пожарной лестницы. Стоимость баннера и его установки составила около 67 тысяч рублей. Управляющая компания официально не согласовывала размещение, но и не препятствовала, поскольку плакат не затрагивал основные фасадные конструкции.

«Несмотря на кратковременное размещение и восторг самой именинницы, необычный подарок вызвал реакцию у жителей. Один из соседей из дома напротив, не того, на котором висел плакат, подал жалобу в полицию. В настоящее время информации о дальнейших разбирательствах не поступало», – отметили в издании.

