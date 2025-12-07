Умный холодильник Samsung с рекламой сериала довел британку до психбольницы
Девушка провела в медучреждении два дня
07 декабря 2025, 19:30, ИА Амител
В Великобритании рекламная кампания сериала "Одна из многих" привела к тому, что молодая женщина оказалась в психиатрической больнице. На дисплее ее умного холодильника Samsung постоянно появлялась фраза: "Извини, что мы тебя расстроили, Кэрол".
Создатели рекламы не учли, что ее может увидеть настоящая Кэрол – девушка, страдающая шизофренией. Увидев обращение на экране, она решила, что устройство взломали и кто-то пытается вступить с ней в контакт. Это спровоцировало у нее паническую атаку. Кэрол вызвала такси до больницы и провела там несколько дней под наблюдением.
Об истории рассказал ее родственник в соцсетях. Он отметил: «Она не в состоянии сама организовать большинство своих дел. Она провела два дня под наблюдением. Это не первый раз, когда ее держат дома, поскольку у нее случались психотические эпизоды примерно раз в два года. За это время ей скорректировали прием лекарств».
Родственник узнал о рекламной кампании только позже – из публикаций в интернете.
«Реклама была на жутком желтом фоне и выглядела очень зловеще», – добавил он.
Ранее в Павловске руководитель одного из салонов связи предотвратил крупное мошенничество и не позволил 76-летнему жителю перечислить 400 тысяч рублей. Мужчина после просмотра телевизионной рекламы позвонил по указанному в ролике номеру телефона и заказал на свой домашний адрес лекарственный препарат.
10:16:17 08-12-2025
Купить холодильник, чтобы и на нем смотреть рекламу? Свят, свят, свят...
12:38:16 08-12-2025
Больные люди должны быть под присмотром, холодильник не причем.
Дибилов нужно ограждать от общества