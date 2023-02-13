В кино или на концерт. Куда сходить с девушкой на 14 февраля в Барнауле?

Масштабных мероприятий на 14 февраля в Барнауле не будет

13 февраля 2023, 16:15, ИА Амител

Влюбленные / Фото: unsplash.com

В День всех влюблённых многие пары проводят вечер не дома и идут куда-нибудь, чтобы приятно и необычно провести время. Это может быть ресторан, кинотеатр или какое-нибудь культурное мероприятие. В этом году культурные учреждения Барнаула не балуют горожан событиями на 14 февраля, однако жителям краевой столицы всё равно будет куда сходить. Amic.ru составил подборку таких мест и событий.

На музыкальный вечер или на вечеринку

Самое масштабное из них пройдёт в баре "Перелётный кабан" на ул. Взлётной, 2е, в 20:00. Это рок-вечеринка VALENTINE'S PARTY. Организаторы обещают конкурсы, призы, подарки и отличную музыку. На вечере выступят барнаульские группы VARWAR, "Малые Черти", Mashley’s Notes и "Трамвай Не Прощает Ошибок".

В барнаульском ночном клубе "Опера" также пройдёт вечеринка в честь Дня всех влюблённых. Веселиться можно будет хоть до 6 утра.

Кроме того, маленький сюрприз на 14 февраля приготовил магазин "Бахетле" на проспекте Красноармейском, 47а. Там в честь праздника с 16:00 до 18:00 выступит скрипачка.

Крупных концертов известных исполнителей 14 февраля в Барнауле, к сожалению, не будет.

В кино

14 февраля в кино традиционно можно будет посмотреть сразу несколько романтических фильмов.

Например, в кинотеатрах показывают комедийную мелодраму "Свободные отношения" с Аглаей Тарасовой ("Лёд") и Борисом Дергачёвым ("Короче", "Гуляй, Вася 2") в главных ролях. Кроме того, в картине снимается стендапер Илья Соболев. Фильм расскажет о семейной паре, которая решила начать свободные отношения.

Ещё одна мелодрама – американский фильм "Знакомство родителей". Роли здесь исполняют Ричард Гир ("Красотка", "Хатико"), Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие", "Фарго") и Эмма Робертс ("Мы Миллеры", "Американская история ужасов") и другие актёры. Фильм расскажет о том, как молодожёны решили познакомить своих родителей, но они оказываются уже знакомыми друг с другом. У отца невесты роман с матерью жениха, а отец жениха влюблён в мать невесты. Семьям придётся разобраться в своих взаимоотношениях.

14 февраля выйдет ещё три ленты, которые можно посмотреть с девушкой. Среди них будет эротическая мелодрама "Непослушная", которая рассказывает о романе студентки с бизнесменом. Трейлер очень напоминает "50 оттенков серого", так что любителям подобного контента может понравиться.

Любители певицы и актрисы Дженнифер Лопес ("С меня хватит", "Свадебный переполох") могут посмотреть фильм "Моя пиратская свадьба". По сюжету её героиня Дарси вместе с Томом (его играет Джош Дюамель) намерены отпраздновать свадьбу на острове. Но на свадьбу врываются пираты и берут всех гостей в заложники. Дарси и Том должны будут их освободить.

Последняя премьера как раз под День святого Валентина – мелодрама "Одиноки вместе", которую сняла Кэти Холмс (играла в картинах "Бэтмен: Начало", "Телефонная будка", а также в "Облачный атласе" и "Двадцать одно" вместе с актёром Джимом Стерджессом).

По сюжету ленты девушка Джун решает арендовать дом, чтобы провести в нём отпуск с парнем. Но приехав туда, она застает парня по имени Чарли и не может его прогнать. Между Джун и Чарли завязывается роман, но вдруг приезжает парень девушки.

Подробнее о кино, которое можно будет посмотреть на 14 февраля, можно прочитать здесь.

На квиз

14 февраля пройдёт и один квиз. В 19:30 в баре "Улисс" состоится музыкальный квиз "60 секунд". Участников будет ждать 60 вопросов на музыкальную тематику. Так что любители угадывать исполнителей популярных хитов могут сходить туда. Только нужно предварительно записаться.

В театр или в музей

14 февраля можно будет посетить с девушкой театр. В театре драмы в 18:30 на экспериментальной сцене пройдёт постановка "Эти свободные бабочки". В других театрах никаких спектаклей не будет. В музее ГМИЛИКА сейчас идут выставки художника Виктора Вершинина и Андрея Вагина. Можно посетить и другие музеи, которые будут открыты.