Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы

В случае нарушения перемирия украинской стороной российские войска "дадут адекватный и эффективный ответ", отметили в Кремле

28 апреля 2025, 20:30, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

По решению президента России Владимира Путина в дни 80-летния Победы ВС РФ останавливают все боевые действия из гуманитарных соображений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае нарушений перемирия со стороны Украины российские военные "дадут адекватный и эффективный ответ".

"Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", – подчеркнули в Кремле.

В пресс-службе Кремля также указали, что решение президента подчеркивает готовность российской стороны к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского конфликта и конструктивному взаимодействию с международными партнерами. Ранее Владимир Путин уже заявлял о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий.

До этого российский лидер объявлял перемирие накануне Пасхи. Оно продлилось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. ВСУ неоднократно нарушили пасхальное перемирие, что привело к гибели и ранению нескольких мирных граждан.