Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы
В случае нарушения перемирия украинской стороной российские войска "дадут адекватный и эффективный ответ", отметили в Кремле
28 апреля 2025, 20:30, ИА Амител
По решению президента России Владимира Путина в дни 80-летния Победы ВС РФ останавливают все боевые действия из гуманитарных соображений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае нарушений перемирия со стороны Украины российские военные "дадут адекватный и эффективный ответ".
"Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", – подчеркнули в Кремле.
В пресс-службе Кремля также указали, что решение президента подчеркивает готовность российской стороны к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского конфликта и конструктивному взаимодействию с международными партнерами. Ранее Владимир Путин уже заявлял о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий.
До этого российский лидер объявлял перемирие накануне Пасхи. Оно продлилось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. ВСУ неоднократно нарушили пасхальное перемирие, что привело к гибели и ранению нескольких мирных граждан.
21:11:08 28-04-2025
Молодец наш президент! Опять переиграл Киев!
09:39:53 29-04-2025
Как можно устраивать перемирие в борьбе с бандеронацистами?
Наоборот, нужно усиливать натиск и темп нанесения ущерба врагу!
Денацификация и демилитаризация территории 404 не долдны ставиться на паузу никогда.
Пауза позволит врагу нарастить выпуск тактических БПЛА чтобы наносить удары по нашим городам.
Смерть
10:03:35 29-04-2025
с кем переговоры то? они же, бандеровцы - недоговороспособные!!!