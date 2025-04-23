В Кремле предупредили о множестве фейков на фоне разговора Путина и Уиткоффа

Пресс-секретарь президента РФ призвал ориентироваться только на первоисточники

23 апреля 2025, 11:45, ИА Амител

Стивен Уиткофф и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о фейках, которые начали публиковать "уважаемые издания" на фоне разговора Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники", – подчеркнул он.

Так, газета Financial Times утверждает, что российский лидер якобы озвучил Уиткоффу предложение остановить конфликт по нынешней линии фронта. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, последняя встреча президента Владимира Путина с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. Со слов помощника президента Юрия Ушакова, основной темой разговора сторон была ситуация вокруг Украины, однако в ходе переговоров поднимались и другие темы политического и экономического характера. Позже он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы по урегулированию конфликта, которые Россия передала через спецпосланника Дональда Трампа.

Сам же Уиткофф по итогам переговоров заявил, что отношения РФ и США приобретают новую форму благодаря "убедительным коммерческим возможностям".