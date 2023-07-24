В Кремле прокомментировали утреннюю атаку украинских дронов на Москву

Песков подчеркнул, что все беспилотники были нейтрализованы

24 июля 2023, 16:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Все беспилотники, которыми пытались утром 24 июля атаковать Москву, были нейтрализованы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у представителя Кремля, была ли проведена работа над системой противовоздушной обороны в Москве после атаки беспилотников в мае. Он отметил, что сам вопрос больше касается Минобороны.

"Вы знаете, что те беспилотники, которые сегодняшние, они были нейтрализованы, в этом плане принимаются меры", – заявил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что оценку работе ПВО должны давать эксперты.

Напомним, что атака была совершена около 04:00 мск. По данным Минобороны, украинские БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Один дрон упал на Комсомольском проспекте, 17, а другой врезался в здание на проспекте Лихачева.