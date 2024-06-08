Путин рассказал, планируется ли в России новая мобилизация

Президент указал, что с начала года контракт с Минобороны подписали уже более 160 тысяч граждан

08 июня 2024, 09:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Необходимости проводить мобилизацию в России нет, сообщил Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2024.

Президент объяснил, что ежедневно в военкоматы приходит "тысяча с лишним" человек добровольно подписывать контракты с Минобороны. Так, в 2023 году контракт подписали свыше 300 тысяч человек, а с начала 2024-го – более 160 тысяч.

На заседании Путин также объявил, что в 2025 году пенсии работающих пенсионеров проиндексируют, а МРОТ привяжут к медианной зарплате.

Кроме того, он предложил расширить семейную ипотеку под 6% на покупку жилья в малых городах.