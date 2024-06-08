Путин рассказал, планируется ли в России новая мобилизация
Президент указал, что с начала года контракт с Минобороны подписали уже более 160 тысяч граждан
08 июня 2024, 09:30, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Необходимости проводить мобилизацию в России нет, сообщил Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2024.
Президент объяснил, что ежедневно в военкоматы приходит "тысяча с лишним" человек добровольно подписывать контракты с Минобороны. Так, в 2023 году контракт подписали свыше 300 тысяч человек, а с начала 2024-го – более 160 тысяч.
На заседании Путин также объявил, что в 2025 году пенсии работающих пенсионеров проиндексируют, а МРОТ привяжут к медианной зарплате.
Кроме того, он предложил расширить семейную ипотеку под 6% на покупку жилья в малых городах.
12:45:50 08-06-2024
И вашим и нашим. А получается пока в один огород.
13:17:59 08-06-2024
зачем мобилизация если в стране созданы все условия для того что бы идти в армию по контракту...!
это я ещё мягко выразился...
15:09:04 08-06-2024
Гость (13:17:59 08-06-2024) зачем мобилизация если в стране созданы все условия для того... ой да ладно. Говорите да не заговаривайтесь. На бирже труда много народу требуется. Если надо переучат. Толпы нужны работать некому. Требования минимальны лишь бы не наркоман. В трудовую никто не смотрит. Но к сожалению только одни балаболы типа вас навальнистов хреновых. Которые хают то что жрут.
16:12:36 08-06-2024
Яково ухо (15:09:04 08-06-2024) ой да ладно. Говорите да не заговаривайтесь. На бирже труда ... Опубликуйте, пожалуйста список вакансии с зарплатой 200 тыс.
10:31:07 09-06-2024
Гость (16:12:36 08-06-2024) Опубликуйте, пожалуйста список вакансии с зарплатой 200 тыс.... Ноль лишний.
09:31:06 10-06-2024
Гость (16:12:36 08-06-2024) Опубликуйте, пожалуйста список вакансии с зарплатой 200 тыс.... У нас на предприятии есть такие вакансии, но условие высшее образование - котлотурбины, теплотехник. Огласите Ваше образование и таланты, чтобы претендовать на такую з.п.
09:41:53 10-06-2024
Анна (09:31:06 10-06-2024) У нас на предприятии есть такие вакансии, но условие высшее ... Анна, боюсь что ты так и будешь ждать "котлотурбины" бесконечно.
09:40:21 09-06-2024
Яково ухо (15:09:04 08-06-2024) ой да ладно. Говорите да не заговаривайтесь. На бирже труда ... Толпы, толпы, только ЗП по таким вакансиям какая? 25-30 т.р. за 6/1 по 10 часов
А так, да, нужны толпы. Интересно конечно, почему это работать никто не бежит на такие "сладкие" вакансии от биржи труда?
11:17:45 09-06-2024
Гость (09:40:21 09-06-2024) Толпы, толпы, только ЗП по таким вакансиям какая? 25-30 т.р.... сайт зарплата ру открой - куча вакансий 60-80 тыр. На производство, без опыта - от 70. И ведь реально платят. Кем ты за 25-30 работаешь? Листовки раздаешь?