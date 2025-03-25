В Махачкале произошел второй взрыв
По предварительным данным, пострадали два человека
25 марта 2025, 14:40, ИА Амител
Взрыв в Махачкале / Фото: кадр из видео / Telegram-канал Baza
В Махачкале во вторник, 25 марта, произошел второй взрыв за день, сообщает РИА Новости.
"В салоне сотовой связи", – отмечает агентство.
По предварительным данным республиканского МВД, пострадали два человека. На месте работают полиция и экстренные службы.
Напомним, первый взрыв прогремел в многоэтажном доме на Гапцахской улице. По предварительной информации, пострадали два человека. Предположительно, в одной из квартир мог взорваться газ.
Взрыв частично повредил окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.
15:07:25 25-03-2025
Какой коварный ГАЗ. Или не ГАЗ? Кондиционер?
15:31:04 25-03-2025
Опять газ?