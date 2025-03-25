В Махачкале произошел второй взрыв

По предварительным данным, пострадали два человека

25 марта 2025, 14:40, ИА Амител

Взрыв в Махачкале / Фото: кадр из видео / Telegram-канал Baza

В Махачкале во вторник, 25 марта, произошел второй взрыв за день, сообщает РИА Новости.

"В салоне сотовой связи", – отмечает агентство.

По предварительным данным республиканского МВД, пострадали два человека. На месте работают полиция и экстренные службы.

Напомним, первый взрыв прогремел в многоэтажном доме на Гапцахской улице. По предварительной информации, пострадали два человека. Предположительно, в одной из квартир мог взорваться газ.

Взрыв частично повредил окна в пяти соседних многоэтажках и 50 припаркованных во дворе автомобилей.