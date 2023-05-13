Районы и города Алтайского края могут получить в 2024 году 150 новых автобусов

Об этом сообщил министр транспорта региона Антон Воронов

13 мая 2023, 06:22, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский край до конца 2024 года может получить 155 новых автобусов, которые запустят между муниципалитетами региона. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр транспорта Антон Воронов.

В текущем году федеральным центром анонсирован новый механизм поддержки регионов в плане организации перевозок пассажиров между сельскими населёнными пунктами и определена сумма специальных казначейских кредитов. По словам Воронова, Алтайский край подал соответствующую заявку на 155 автобусов. В случае положительного решения приобретаться техника будет в 2023-2024 годах. В настоящее время ожидается принятие такого решения и распределения лимитов по регионам.

Отметим, в 2021 году для алтайских муниципалитетов приобретено 193 автобуса, все они уже задействованы на маршрутах внутри районов. На покупку 193 "Газелей" и ПАЗиков из краевого бюджета по распоряжению губернатора Виктора Томенко выделили 500 миллионов рублей. Это беспрецедентная сумма за последние годы, предоставленная регионом на обновление общественного транспорта.