НОВОСТИТранспорт

Районы и города Алтайского края могут получить в 2024 году 150 новых автобусов

Об этом сообщил министр транспорта региона Антон Воронов

13 мая 2023, 06:22, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Алтайский край до конца 2024 года может получить 155 новых автобусов, которые запустят между муниципалитетами региона. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр транспорта Антон Воронов.

В текущем году федеральным центром анонсирован новый механизм поддержки регионов в плане организации перевозок пассажиров между сельскими населёнными пунктами и определена сумма специальных казначейских кредитов. По словам Воронова, Алтайский край подал соответствующую заявку на 155 автобусов. В случае положительного решения приобретаться техника будет в 2023-2024 годах. В настоящее время ожидается принятие такого решения и распределения лимитов по регионам.

Отметим, в 2021 году для алтайских муниципалитетов приобретено 193 автобуса, все они уже задействованы на маршрутах внутри районов. На покупку 193 "Газелей" и ПАЗиков из краевого бюджета по распоряжению губернатора Виктора Томенко выделили 500 миллионов рублей. Это беспрецедентная сумма за последние годы, предоставленная регионом на обновление общественного транспорта.

По миллиону на маршрут. Районам Алтайского края стали выдавать новые автобусы

56 муниципалитетов края до конца 2021 года получат 193 новеньких автобуса и "Газели". На их покупку ушло 500 миллионов
НОВОСТИОбщество
Алтайский край общественный транспорт

Комментарии 0

Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров