Все работы полностью завершат 25 декабря

17 декабря 2024, 14:55, ИА Амител

Новогодняя елка на пл. Сахарова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел оперативное аппаратное совещание. На нем стало известно, когда закончат устанавливать новогодний городок на площади Сахарова. Об этом сообщили в мэрии.

В ходе совещания заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин заявил, что на площади Сахарова продолжается строительство новогоднего городка.

"На сегодняшний день установлена ель, идет работа по устройству иллюминации. Завершить работы планируется до 25 декабря, открытие городка состоится 28 декабря", – сообщили в администрации города.

Ранее amic.ru показывал, как наряжают в "шубку" главную новогоднюю елку на площади Сахарова. Уже скоро ее украсят игрушками и гирляндами.