В мэрии объяснили, куда исчезла подсветка букв "Барнаул"
Прожекторы отправили на гарантийный ремонт — сейчас они находятся на заводе-изготовителе
22 октября 2023, 19:37, ИА Амител
Фото: Barnaul22
В администрации объяснили, куда исчезла подсветка букв "Барнаул" в Нагорном парке. В пресс-центре мэрии рассказали, что прожекторы пришлось демонтировать из-за технической неисправности.
"Сейчас прожекторы находятся на заводе-изготовителе, где специалисты проводят их ремонт в рамках гарантийных обязательств. После завершения ремонтных работ прожекторы вернут обратно, и подсветка букв будет восстановлена", – добавили власти.
Напомним, ранее в сообществе Barnaul22 один из жителей города заметил, что буквы "Барнаул" не подсвечиваются уже около трех недель.
20:02:22 22-10-2023
Кхитайские прожекторы не хотят дружить с барнаульским электричеством
21:55:59 22-10-2023
Может по тому что кладбище ?
22:17:40 22-10-2023
По гарантии могли бы и на исправные поменять.
00:08:11 23-10-2023
Электричество не той системы.
08:34:10 23-10-2023
Слишком дохрена объектов на Горе подсвечивается- и буквы, и джедайский меч, и Z, и церковь из белого церезита :) Где архитекторы? Кто это оргазм плебея придумал?
16:01:54 23-10-2023
Сложную придумали причину. Проше и быстрее нельзя было решить вопрос? Как будто сверхсложное оборудование увезли по гарантии.
10:34:37 24-10-2023
Гость (21:55:59 22-10-2023) Может по тому что кладбище ?... 😂😂🤦♀️