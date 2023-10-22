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В мэрии объяснили, куда исчезла подсветка букв "Барнаул"

Прожекторы отправили на гарантийный ремонт — сейчас они находятся на заводе-изготовителе

22 октября 2023, 19:37, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

В администрации объяснили, куда исчезла подсветка букв "Барнаул" в Нагорном парке. В пресс-центре мэрии рассказали, что прожекторы пришлось демонтировать из-за технической неисправности.

"Сейчас прожекторы находятся на заводе-изготовителе, где специалисты проводят их ремонт в рамках гарантийных обязательств. После завершения ремонтных работ прожекторы вернут обратно, и подсветка букв будет восстановлена", – добавили власти.

Напомним, ранее в сообществе Barnaul22 один из жителей города заметил, что буквы "Барнаул" не подсвечиваются уже около трех недель.

Барнаул

Комментарии 7

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...

20:02:22 22-10-2023

Кхитайские прожекторы не хотят дружить с барнаульским электричеством

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Гость

21:55:59 22-10-2023

Может по тому что кладбище ?

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Д.В.М.

22:17:40 22-10-2023

По гарантии могли бы и на исправные поменять.

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Гость

00:08:11 23-10-2023

Электричество не той системы.

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Гость

08:34:10 23-10-2023

Слишком дохрена объектов на Горе подсвечивается- и буквы, и джедайский меч, и Z, и церковь из белого церезита :) Где архитекторы? Кто это оргазм плебея придумал?

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Олег

16:01:54 23-10-2023

Сложную придумали причину. Проше и быстрее нельзя было решить вопрос? Как будто сверхсложное оборудование увезли по гарантии.

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Гость

10:34:37 24-10-2023

Гость (21:55:59 22-10-2023) Может по тому что кладбище ?... 😂😂🤦‍♀️

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