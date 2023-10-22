В мэрии объяснили, куда исчезла подсветка букв "Барнаул"

Прожекторы отправили на гарантийный ремонт — сейчас они находятся на заводе-изготовителе

22 октября 2023, 19:37, ИА Амител

Фото: Barnaul22

В администрации объяснили, куда исчезла подсветка букв "Барнаул" в Нагорном парке. В пресс-центре мэрии рассказали, что прожекторы пришлось демонтировать из-за технической неисправности.

"Сейчас прожекторы находятся на заводе-изготовителе, где специалисты проводят их ремонт в рамках гарантийных обязательств. После завершения ремонтных работ прожекторы вернут обратно, и подсветка букв будет восстановлена", – добавили власти.

Напомним, ранее в сообществе Barnaul22 один из жителей города заметил, что буквы "Барнаул" не подсвечиваются уже около трех недель.