В Москве начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
Певица обязана передать ключи от квартиры новой хозяйке
19 января 2026, 14:06, ИА Амител
Лариса Долина / Фото: @dolinaofficial
Процесс принудительного выселения Ларисы Долиной из ее апартаментов в Хамовниках был запущен. Согласно информации от корреспондента Shot, судебные исполнители прибыли по указанному адресу для передачи ключей Полине Лурье.
По нашим сведениям, юрист Лурье также приехала на место для оформления передачи ключей от бывшей квартиры Долиной. Сама певица до сих пор не появилась.
Ранее сообщалось, что принудительное выселение запланировано на 19 января, после того как представители Лурье обратились в ФССП. Артистка не явилась для передачи ключей, а ее адвокат не имел соответствующих полномочий.
14:15:24 19-01-2026
Вот она, наша элита. Тьфу, позорище, самой на себя не противно от такого унижения?! Человек без чувства собственного достоинства.
14:24:26 19-01-2026
Очень хочется посмотреть как пристава выводят из помещения беснующуюся бабку.
15:09:53 19-01-2026
Гость (14:24:26 19-01-2026) Очень хочется посмотреть как пристава выводят из помещения б... Она в Эмиратах отдыхает, тур купила на 2 недели за 1,4 млн
14:44:26 19-01-2026
А где судебные исполнители взяли ключи от квартиры???
15:07:54 19-01-2026
Гость (14:44:26 19-01-2026) А где судебные исполнители взяли ключи от квартиры???... А им по идее ключи и не нужны, замки вскрывают, барахло выкидывают, новый собственник свои замки ставит и все
15:34:32 19-01-2026
Гость (14:44:26 19-01-2026) А где судебные исполнители взяли ключи от квартиры???... в почтовом ящике
14:54:58 19-01-2026
Мстительной , мелочной тёткой оказалась. А ведь великой себя считала, кумиром миллионов называли по ТВ. Теперь противно даже видеть её физиономию.
15:07:37 19-01-2026
в Дубаях она до 20-го января
15:19:28 19-01-2026
Какая бабка? На фото с каждым годом молодеет! Фото из ОАЭ?
15:49:50 19-01-2026
Бабке кудельман приставы прислали черную метку...
20:19:15 19-01-2026
Сначала показалось, что на фото Майкл Джексон, только без шляпы. Тьфу ты, причудится же.