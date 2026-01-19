В Москве начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках

Певица обязана передать ключи от квартиры новой хозяйке

19 января 2026, 14:06, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: @dolinaofficial

Процесс принудительного выселения Ларисы Долиной из ее апартаментов в Хамовниках был запущен. Согласно информации от корреспондента Shot, судебные исполнители прибыли по указанному адресу для передачи ключей Полине Лурье.

По нашим сведениям, юрист Лурье также приехала на место для оформления передачи ключей от бывшей квартиры Долиной. Сама певица до сих пор не появилась.

Ранее сообщалось, что принудительное выселение запланировано на 19 января, после того как представители Лурье обратились в ФССП. Артистка не явилась для передачи ключей, а ее адвокат не имел соответствующих полномочий.