НОВОСТИОбщество

В Москве начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках

Певица обязана передать ключи от квартиры новой хозяйке

19 января 2026, 14:06, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: @dolinaofficial
Лариса Долина / Фото: @dolinaofficial

Процесс принудительного выселения Ларисы Долиной из ее апартаментов в Хамовниках был запущен. Согласно информации от корреспондента Shot, судебные исполнители прибыли по указанному адресу для передачи ключей Полине Лурье.

По нашим сведениям, юрист Лурье также приехала на место для оформления передачи ключей от бывшей квартиры Долиной. Сама певица до сих пор не появилась.

Ранее сообщалось, что принудительное выселение запланировано на 19 января, после того как представители Лурье обратились в ФССП. Артистка не явилась для передачи ключей, а ее адвокат не имел соответствующих полномочий.

 

полиция квартира

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

14:15:24 19-01-2026

Вот она, наша элита. Тьфу, позорище, самой на себя не противно от такого унижения?! Человек без чувства собственного достоинства.

  41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:26 19-01-2026

Очень хочется посмотреть как пристава выводят из помещения беснующуюся бабку.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:53 19-01-2026

Гость (14:24:26 19-01-2026) Очень хочется посмотреть как пристава выводят из помещения б... Она в Эмиратах отдыхает, тур купила на 2 недели за 1,4 млн

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:44:26 19-01-2026

А где судебные исполнители взяли ключи от квартиры???

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:54 19-01-2026

Гость (14:44:26 19-01-2026) А где судебные исполнители взяли ключи от квартиры???... А им по идее ключи и не нужны, замки вскрывают, барахло выкидывают, новый собственник свои замки ставит и все

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:32 19-01-2026

Гость (14:44:26 19-01-2026) А где судебные исполнители взяли ключи от квартиры???... в почтовом ящике

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:54:58 19-01-2026

Мстительной , мелочной тёткой оказалась. А ведь великой себя считала, кумиром миллионов называли по ТВ. Теперь противно даже видеть её физиономию.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бгг

15:07:37 19-01-2026

в Дубаях она до 20-го января

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:19:28 19-01-2026

Какая бабка? На фото с каждым годом молодеет! Фото из ОАЭ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:50 19-01-2026

Бабке кудельман приставы прислали черную метку...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:19:15 19-01-2026

Сначала показалось, что на фото Майкл Джексон, только без шляпы. Тьфу ты, причудится же.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров