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В Москве суд по иску ЦБ взыскал 200 млрд евро с Euroclear

На счетах бельгийской Euroclear находится свыше 200 млрд евро заблокированных активов РФ

16 мая 2026, 07:30, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей) с бельгийского Euroclear Bank, пишет РИА Новости.

«Иск удовлетворен полностью», — уточнил агентству один из участников заседания, прошедшего в закрытом режиме.

Заявление от ЦБ поступило в суд в декабре. Банк России просил взыскать убытки, понесенные из-за действий Euroclear: регулятор не мог распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами. Величина иска определялась стоимостью заблокированных активов и размером упущенной выгоды.

Представители Euroclear в суде Сергей Савельев и Максим Кульков утверждают, что его право на справедливое разбирательство якобы было нарушено.

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины валютных резервов РФ. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, преимущественно — на счетах бельгийской Euroclear.

Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Вывести их можно лишь по решению специальной правкомиссии.

Экономика суд
       

Комментарии 8

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Гость

07:35:44 16-05-2026

А бабки то вернули ?
То что суд постановил это не значит что деньги вернут.

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Musik

08:32:22 16-05-2026

Остается мелочь - забрать.

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Гость

09:02:57 16-05-2026

"право на справедливое разбирательство якобы было нарушено."
Ну ведь сразу понятно , что врёт

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Гость

09:49:19 16-05-2026

Суд не может взыскать, он может написать в решении «взыскать», а это две большие разницы 👆

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Гость

11:00:14 16-05-2026

Ха-ха-ха... Ещё бы в Басманном суде присудили

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Гость

13:44:49 16-05-2026

А может все эти швейцарские банки сделать достоянием России? Тогда и взыскивать ничего не надо.

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Гость

21:11:36 16-05-2026

Гость (13:44:49 16-05-2026) А может все эти швейцарские банки сделать достоянием России?...
Можно объявить Швейцарию частью России и вообще не париться.

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Гость

20:19:42 16-05-2026

Того кто оставил эти бабки там уже судят?

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