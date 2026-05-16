В Москве суд по иску ЦБ взыскал 200 млрд евро с Euroclear

На счетах бельгийской Euroclear находится свыше 200 млрд евро заблокированных активов РФ

16 мая 2026, 07:30, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей) с бельгийского Euroclear Bank, пишет РИА Новости.

«Иск удовлетворен полностью», — уточнил агентству один из участников заседания, прошедшего в закрытом режиме.

Заявление от ЦБ поступило в суд в декабре. Банк России просил взыскать убытки, понесенные из-за действий Euroclear: регулятор не мог распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами. Величина иска определялась стоимостью заблокированных активов и размером упущенной выгоды.

Представители Euroclear в суде Сергей Савельев и Максим Кульков утверждают, что его право на справедливое разбирательство якобы было нарушено.

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины валютных резервов РФ. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, преимущественно — на счетах бельгийской Euroclear.

Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Вывести их можно лишь по решению специальной правкомиссии.