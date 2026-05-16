В Москве суд по иску ЦБ взыскал 200 млрд евро с Euroclear
На счетах бельгийской Euroclear находится свыше 200 млрд евро заблокированных активов РФ
16 мая 2026, 07:30, ИА Амител
Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей) с бельгийского Euroclear Bank, пишет РИА Новости.
«Иск удовлетворен полностью», — уточнил агентству один из участников заседания, прошедшего в закрытом режиме.
Заявление от ЦБ поступило в суд в декабре. Банк России просил взыскать убытки, понесенные из-за действий Euroclear: регулятор не мог распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами. Величина иска определялась стоимостью заблокированных активов и размером упущенной выгоды.
Представители Euroclear в суде Сергей Савельев и Максим Кульков утверждают, что его право на справедливое разбирательство якобы было нарушено.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины валютных резервов РФ. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, преимущественно — на счетах бельгийской Euroclear.
Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Вывести их можно лишь по решению специальной правкомиссии.
07:35:44 16-05-2026
А бабки то вернули ?
То что суд постановил это не значит что деньги вернут.
08:32:22 16-05-2026
Остается мелочь - забрать.
09:02:57 16-05-2026
"право на справедливое разбирательство якобы было нарушено."
Ну ведь сразу понятно , что врёт
09:49:19 16-05-2026
Суд не может взыскать, он может написать в решении «взыскать», а это две большие разницы 👆
11:00:14 16-05-2026
Ха-ха-ха... Ещё бы в Басманном суде присудили
13:44:49 16-05-2026
А может все эти швейцарские банки сделать достоянием России? Тогда и взыскивать ничего не надо.
21:11:36 16-05-2026
Гость (13:44:49 16-05-2026) А может все эти швейцарские банки сделать достоянием России?...
Можно объявить Швейцарию частью России и вообще не париться.
20:19:42 16-05-2026
Того кто оставил эти бабки там уже судят?