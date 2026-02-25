В Европе сняли с повестки тему изъятия замороженных российских активов

Это связано с решением ЕС выделить Украине кредит в размере 90 млрд евро

25 февраля 2026, 22:02, ИА Амител

Из-за решения Евросоюза выделить Украине кредит в размере 90 млрд евро тема изъятия замороженных активов РФ пока снята с повестки дня, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Его слова приводит "Коммерсантъ".

Однако, по словам министра, к этому вопросу могут вернуться, когда пойдет речь о возмещении ущерба.

«В настоящий момент дискуссия об этом завершена благодаря очень хорошему запасному инструментарию», — сказал Йоханн Вадефуль.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что если вариант с выделением кредита Киеву не реализуется из-за позиции Венгрии, то Евросоюз может вернуться к плану с российскими активами.

В 2025 году Еврокомиссия предложила выплатить репарационный кредит Украине за счет замороженных в ЕС российских активов. Бельгия, в депозитарии которой сосредоточена большая часть средств, выступила против инициативы. В итоге ЕС согласовал альтернативное решение: кредит в размере 90 млрд евро под гарантии общего бюджета Евросоюза. Словакия, Венгрия и Чехия отказались от участия.