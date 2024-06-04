В Москве женщина погибла от удара током в подъезде
Рабочие подключили удлинитель с оголенным проводом
04 июня 2024, 09:45, ИА Амител
Удлинитель / Фото: unsplash.com
В Москве пенсионерка погибла от удара током в подъезде, пишет Mash.
Тело 67-летней женщины нашли на лестничной площадке на первом этаже дома на улице Первомайской.
Выяснилось, что рабочие устанавливали во дворе детскую площадку и подключили к щитку удлинитель с оголенным проводом, на который потерпевшая и наступила.
Теперь в произошедшем разбираются правоохранители.
Накануне в городе Шахты Ростовской области 13-летняя школьница погибла в душе на даче от удара током.
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