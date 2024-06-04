В Москве женщина погибла от удара током в подъезде

Рабочие подключили удлинитель с оголенным проводом

04 июня 2024, 09:45, ИА Амител

Удлинитель / Фото: unsplash.com

В Москве пенсионерка погибла от удара током в подъезде, пишет Mash.

Тело 67-летней женщины нашли на лестничной площадке на первом этаже дома на улице Первомайской.

Выяснилось, что рабочие устанавливали во дворе детскую площадку и подключили к щитку удлинитель с оголенным проводом, на который потерпевшая и наступила.

Теперь в произошедшем разбираются правоохранители.

Накануне в городе Шахты Ростовской области 13-летняя школьница погибла в душе на даче от удара током.