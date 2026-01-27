В Нижнем Тагиле нетрезвый машинист устроил стрельбу из-за купленной пиццы
Мужчина был ранее судим за незаконный оборот оружия и нападение на представителя власти
27 января 2026, 07:30, ИА Амител
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу из-за конфликта с супругой. Инцидент произошел ночью 22 января во дворе дома на улице Ломоносова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы свердловского управления МВД Валерия Горелых.
По данным полиции, причиной произошедшего стала бытовая ссора в семье.
«Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе собственного дома. По предварительным данным, причиной инцидента стала ссора с женой из-за потраченных на пиццу денег», – сообщили в региональном управлении МВД.
Подозреваемым оказался 44-летний машинист, ранее судимый за незаконный оборот оружия и нападение на представителя власти. Как установили полицейские, стрельбу он устроил в состоянии алкогольного опьянения. Оружие – шумовой пистолет "Бульдог" – было обнаружено и изъято в доме его тещи.
Во время беседы с сотрудниками полиции мужчина заявил, что таким образом "выпустил пар", а также пояснил, что конфликт начался после того, как супруга устроила скандал из-за денег, потраченных им на пиццу. После задержания нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
А мог бы сказать салют пускал и все.