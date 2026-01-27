В Нижнем Тагиле нетрезвый машинист устроил стрельбу из-за купленной пиццы

Мужчина был ранее судим за незаконный оборот оружия и нападение на представителя власти

27 января 2026, 07:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу из-за конфликта с супругой. Инцидент произошел ночью 22 января во дворе дома на улице Ломоносова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы свердловского управления МВД Валерия Горелых.

По данным полиции, причиной произошедшего стала бытовая ссора в семье.

«Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе собственного дома. По предварительным данным, причиной инцидента стала ссора с женой из-за потраченных на пиццу денег», – сообщили в региональном управлении МВД.

Подозреваемым оказался 44-летний машинист, ранее судимый за незаконный оборот оружия и нападение на представителя власти. Как установили полицейские, стрельбу он устроил в состоянии алкогольного опьянения. Оружие – шумовой пистолет "Бульдог" – было обнаружено и изъято в доме его тещи.

Во время беседы с сотрудниками полиции мужчина заявил, что таким образом "выпустил пар", а также пояснил, что конфликт начался после того, как супруга устроила скандал из-за денег, потраченных им на пиццу. После задержания нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в селе Сростки водитель легковушки открыл стрельбу по дальнобойщику после дорожного конфликта. Мужчина получил ранение руки, а в его автомобиле оказалось выбито боковое стекло.