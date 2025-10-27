В Алтайском крае конфликт на дороге закончился стрельбой по дальнобойщику

Стрелявший был установлен в тот же день

27 октября 2025, 07:45, ИА Амител

В селе Сростки водитель легковушки открыл стрельбу по дальнобойщику после дорожного конфликта. Инцидент произошел 25 октября около полудня, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам пострадавшего, агрессоры ехали на белом Nissan Serena и, предположительно, могли быть туристами из Сочи. Конфликт начался, когда водитель легковушки не давал себя обогнать, создавая аварийную ситуацию. После того как большегруз все же опередил машину, дальнобойщик остановился в Сростках, чтобы выпить кофе, и в этот момент в него начали стрелять из травматического пистолета "Оса". Мужчина получил ранение руки, а в его автомобиле оказалось выбито боковое стекло.

Как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, заявление водителя грузовика зарегистрировано в отделении полиции по Бийскому району. Стрелявший был установлен в тот же день. В отношении него составлен административный протокол за стрельбу в населенном пункте (ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ), оружие изъято. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Личность и место проживания стрелявших уточняются.

Ранее сообщалось, что на Урале произошел инцидент со стрельбой, в результате которого пассажир такси был доставлен в медицинское учреждение. Конфликт между водителем и клиентом произошел при участии родственников последнего.