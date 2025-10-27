НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае конфликт на дороге закончился стрельбой по дальнобойщику

Стрелявший был установлен в тот же день

27 октября 2025, 07:45, ИА Амител

В селе Сростки водитель легковушки открыл стрельбу по дальнобойщику после дорожного конфликта. Инцидент произошел 25 октября около полудня, сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам пострадавшего, агрессоры ехали на белом Nissan Serena и, предположительно, могли быть туристами из Сочи. Конфликт начался, когда водитель легковушки не давал себя обогнать, создавая аварийную ситуацию. После того как большегруз все же опередил машину, дальнобойщик остановился в Сростках, чтобы выпить кофе, и в этот момент в него начали стрелять из травматического пистолета "Оса". Мужчина получил ранение руки, а в его автомобиле оказалось выбито боковое стекло.

Как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, заявление водителя грузовика зарегистрировано в отделении полиции по Бийскому району. Стрелявший был установлен в тот же день. В отношении него составлен административный протокол за стрельбу в населенном пункте (ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ), оружие изъято. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Личность и место проживания стрелявших уточняются.

Ранее сообщалось, что на Урале произошел инцидент со стрельбой, в результате которого пассажир такси был доставлен в медицинское учреждение. Конфликт между водителем и клиентом произошел при участии родственников последнего.

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

07:55:57 27-10-2025

У нас кто первый пожаловался, тот и потерпевший. А по ходу дела дальнобой сам "святостью" не пахнет.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:34:03 27-10-2025

Гость (07:55:57 27-10-2025) У нас кто первый пожаловался, тот и потерпевший. А по ходу д... учитывая как часто они всякую дичь творят

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
нЕкто

15:59:31 27-10-2025

Гость (08:34:03 27-10-2025) учитывая как часто они всякую дичь творят...
Да все хороши... Обычно конфликт начинается, когда "закусывают" обе стороны.

Записи с регистраторов полицейским в помощь...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:14:12 27-10-2025

Почему разрешены и не наказуемы пожизненным лишением прав вообще драки и конфликты на дорогах? Водитель в стрессе на нервах после разборки за рулём хуже пьяного...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

09:13:49 27-10-2025

Мне кажется, что дальнобойщик чего-то недоговаривает. Или просто врет как сивый мерин..

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:29 27-10-2025

Мимопроходящий (09:13:49 27-10-2025) Мне кажется, что дальнобойщик чего-то недоговаривает. Или пр... Ага. И руку сам себе прострелил для убедительности. И стекло себе разбил! А халяльные "гости из сочи" на криворукой бэушке- ну просто образец вежливости и святости...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:24 27-10-2025

Мимопроходящий (09:13:49 27-10-2025) Мне кажется, что дальнобойщик чего-то недоговаривает. Или пр... 100%, на дорогах они творят такую дичь, что неудивительно что кто-то решил его немного наказать за это

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:41 27-10-2025

Гость (09:28:24 27-10-2025) 100%, на дорогах они творят такую дичь, что неудивительно чт... Дичь - это ваш комментарий. Напополам с чушью...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:46 27-10-2025

Цапки вернулись?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:41 27-10-2025

Гость (09:40:46 27-10-2025) Цапки вернулись?... 90-е

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:21 27-10-2025

"Оса" всегда была средством защиты на дороге, не нападения. Дальнобой наверное начал сильно грубить и наносить побои, а турист из Сочей послабее, не справился кулаками и шмальнул.

  -3 Нравится
Ответить
