В ногу со временем. В Барнауле специалисты обсудили, как лучше строить дороги
Мероприятие прошло в алтайском "политехе" и собрало более 100 специалистов
16 августа 2024, 06:15, ИА Амител
Российские компании выводит на рынок новаторские решения в области дорожного строительства. С каждым годом стоимость возведения крупных развязок и магистралей уменьшается, а вот качество — наоборот растет. Эти и другие новации в области дорожного хозяйства специалисты со всей страны обсудили на научно-практическом форуме, который прошел 14 августа в Барнауле в техническом университете. Его организаторами выступили Министерство транспорта региона, "Алтайавтодор" и отраслевая Ассоциация работодателей в дорожном хозяйстве "АСДОР". О чем говорили эксперты, а также какие современные технологии помогут сделать дороги на Алтае лучше, — читайте в нашем материале.
Есть чему поучиться
На форум в Барнаул прибыли представители около 40 компаний со всей России, которые познакомили алтайских дорожников с самими современными технологиями и научными открытиями за последние годы. Именно эти разработки активно применяют в Москве и Санкт-Петербурге.
Собравшихся приветствовали генеральный директор Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса "АСДОР" Юрий Агафонов, а также министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
"Для сохранения и развития региональной дорожной сети и инфраструктуры очень важно знать о современных технологиях, которые постоянно совершенствуются, внедряются новые, чтобы применять на практике лучшие разработки, которые есть на сегодняшний день у отечественных производителей", - уверен Антон Воронов.
Начальник КГКУ "Алтайавтодора" Василий Мотуз рассказал журналистам, что сейчас дорожная отрасль активно занимается импортозамещением, а специалисты осваивают старые забытые технологии, но в новом формате. Среди разработок, которые представили на форуме и которые могут быть использованы в Алтайском крае, Василий Мотуз выделил добавки в грунт и термопластик, который применяют для нанесения разметки. Этот материал более долговечный и способен пережить несколько зим.
"На форуме присутствуют представители всех наших подрядных организаций. Мы должны быть в тренде и напрямую работать с производителями. Нам есть чему поучиться у коллег из других регионов страны, а также есть, что им показать. Особенно интересна тема ремонта мостов. У нас в крае их 880. Современные технологии позволяют ремонтировать мосты без полного демонтажа конструкций", - пояснил Василий Мотуз.
Также эксперты объяснили, какие добавки появились для использования в асфальтно-бетонные смеси, а также о новой технике, применяемой в дорожном хозяйстве.
Глава "Алтайавтодора" уверен, что некоторыми алтайскими разработками, в том числе студентов АлтГТУ, могут заинтересоваться дорожники из других регионов. Среди них — мастики для ремонта бетонных смесей.
Ливневые канализации и нацпроект
Отдельная тема форума — технологии при строительстве и ремонте магистралей в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Некоторые разработки уже позволяют лучше сохранять продлить срок эксплуатации участков, особенно в регионах с холодным климатом.
А вот директор строительной компании из Санкт-Петербурга Андрей Кимков поделился технологиями очистки сточных вод для дорожной отрасли, чтобы различные смеси не попадали в естественную среду. Разработки уже активно применяют в центральной части России, а технология отличается простотой в эксплуатации.
"Такие форумы очень нужны для налаживания деловых контактов. Нам хотелось бы подружиться с организациями, работающим в Алтайском крае. Найти партнеров на новом для себя рынке и вместе продвигать новые технологии", - уверен Андрей Кимков.
Генеральный директор компании "Севдопроект" Сергей Майоров считает, что сегодня проектирование и реконструкция дорог в России происходит по самым современным технологиям. Причем научные разработки, в том числе различные добавки смесей в инертные материалы, позволяют снизить стоимость строительства дорог на 10-20%.
"Это весомая цифра, за такими технологиями будущее. Дорожная сфера стоит на пороге технологического прогресса", - пояснил Сергей Майоров.
Шесть человек на место
Помимо дорожников, на форуме присутствовали студенты и преподаватели АлтГТУ строительно-технологического факультета. Кузница кадров дорожной отрасли Алтайского края также должна быть в тренде и знать о новых разработках.
Ректор АлтГТУ Андрей Марков сообщил, что уже много лет учебное заведение готовит специалистов для дорожных предприятий Алтайского края. Студенты имеют возможность пройти практику, а многие из них уже на четвертом курсе устраиваются работать по специальности.
"Мы видим взаимовыгодное сотрудничество с Министерством транспорта. Профессия дорожника с каждым годом становится более востребованной. На специальность "Автомобильные дороги" конкурс в этом году составил шесть человек на место", - рассказал Андрей Марков.
Всего в мероприятии приняли участие порядка 100 человек.
07:19:55 16-08-2024
Много чем модем поделиться. Например последним местом по качеству дорог
07:37:27 16-08-2024
Гость (07:19:55 16-08-2024) Много чем модем поделиться. Например последним местом по ка... Это ты в новосибирской области не бывал.
07:58:17 16-08-2024
А без конференций и симпозиумов, просто строить качественно, быстро и с гарантией не пробовали?
08:30:01 16-08-2024
А все деньги, выделенные на строительство дорог, не пробовали пустить на строительство дорог?
11:42:05 16-08-2024
RUSSKIY (08:30:01 16-08-2024) А все деньги, выделенные на строительство дорог, не пробовал... пробовали. не дошли)))
08:44:36 16-08-2024
Делится новыми технологиями это конечно хорошо, а применяют старые проверенные технологии.
У нас сейчас двор реконструируют. Установили новые бардюры, на старый асфальт нагребли песка в перемешку с землей. Всё это дело после дождей превратилось в грязь по щиколотку. Прям на это инновационное покрытие и в лужы катают новый асфальт.
09:41:59 16-08-2024
Гость (08:44:36 16-08-2024) Делится новыми технологиями это конечно хорошо, а применяют ... Дворами занимаются совсем другие организации, которых к большим дорогам не пускают ни разу.
12:34:47 16-08-2024
Сейчас хорошо, можно прямо в лужи осенью класть асфальт. При Генсеках за такое могли ощутимый срок дать...
22:28:26 16-08-2024
Воровать меньше.