В ногу со временем. В Барнауле специалисты обсудили, как лучше строить дороги

Мероприятие прошло в алтайском "политехе" и собрало более 100 специалистов

16 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Ремонт дороги в Алтайском крае/Форум в Барнауле/Фото: amic.ru

Российские компании выводит на рынок новаторские решения в области дорожного строительства. С каждым годом стоимость возведения крупных развязок и магистралей уменьшается, а вот качество — наоборот растет. Эти и другие новации в области дорожного хозяйства специалисты со всей страны обсудили на научно-практическом форуме, который прошел 14 августа в Барнауле в техническом университете. Его организаторами выступили Министерство транспорта региона, "Алтайавтодор" и отраслевая Ассоциация работодателей в дорожном хозяйстве "АСДОР". О чем говорили эксперты, а также какие современные технологии помогут сделать дороги на Алтае лучше, — читайте в нашем материале.

Есть чему поучиться

На форум в Барнаул прибыли представители около 40 компаний со всей России, которые познакомили алтайских дорожников с самими современными технологиями и научными открытиями за последние годы. Именно эти разработки активно применяют в Москве и Санкт-Петербурге.

Собравшихся приветствовали генеральный директор Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса "АСДОР" Юрий Агафонов, а также министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

"Для сохранения и развития региональной дорожной сети и инфраструктуры очень важно знать о современных технологиях, которые постоянно совершенствуются, внедряются новые, чтобы применять на практике лучшие разработки, которые есть на сегодняшний день у отечественных производителей", - уверен Антон Воронов.

Начальник КГКУ "Алтайавтодора" Василий Мотуз рассказал журналистам, что сейчас дорожная отрасль активно занимается импортозамещением, а специалисты осваивают старые забытые технологии, но в новом формате. Среди разработок, которые представили на форуме и которые могут быть использованы в Алтайском крае, Василий Мотуз выделил добавки в грунт и термопластик, который применяют для нанесения разметки. Этот материал более долговечный и способен пережить несколько зим.

"На форуме присутствуют представители всех наших подрядных организаций. Мы должны быть в тренде и напрямую работать с производителями. Нам есть чему поучиться у коллег из других регионов страны, а также есть, что им показать. Особенно интересна тема ремонта мостов. У нас в крае их 880. Современные технологии позволяют ремонтировать мосты без полного демонтажа конструкций", - пояснил Василий Мотуз.

Также эксперты объяснили, какие добавки появились для использования в асфальтно-бетонные смеси, а также о новой технике, применяемой в дорожном хозяйстве.

Глава "Алтайавтодора" уверен, что некоторыми алтайскими разработками, в том числе студентов АлтГТУ, могут заинтересоваться дорожники из других регионов. Среди них — мастики для ремонта бетонных смесей.

Ливневые канализации и нацпроект

Отдельная тема форума — технологии при строительстве и ремонте магистралей в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Некоторые разработки уже позволяют лучше сохранять продлить срок эксплуатации участков, особенно в регионах с холодным климатом.

А вот директор строительной компании из Санкт-Петербурга Андрей Кимков поделился технологиями очистки сточных вод для дорожной отрасли, чтобы различные смеси не попадали в естественную среду. Разработки уже активно применяют в центральной части России, а технология отличается простотой в эксплуатации.

"Такие форумы очень нужны для налаживания деловых контактов. Нам хотелось бы подружиться с организациями, работающим в Алтайском крае. Найти партнеров на новом для себя рынке и вместе продвигать новые технологии", - уверен Андрей Кимков.

Генеральный директор компании "Севдопроект" Сергей Майоров считает, что сегодня проектирование и реконструкция дорог в России происходит по самым современным технологиям. Причем научные разработки, в том числе различные добавки смесей в инертные материалы, позволяют снизить стоимость строительства дорог на 10-20%.

"Это весомая цифра, за такими технологиями будущее. Дорожная сфера стоит на пороге технологического прогресса", - пояснил Сергей Майоров.

Шесть человек на место

Помимо дорожников, на форуме присутствовали студенты и преподаватели АлтГТУ строительно-технологического факультета. Кузница кадров дорожной отрасли Алтайского края также должна быть в тренде и знать о новых разработках.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков сообщил, что уже много лет учебное заведение готовит специалистов для дорожных предприятий Алтайского края. Студенты имеют возможность пройти практику, а многие из них уже на четвертом курсе устраиваются работать по специальности.

"Мы видим взаимовыгодное сотрудничество с Министерством транспорта. Профессия дорожника с каждым годом становится более востребованной. На специальность "Автомобильные дороги" конкурс в этом году составил шесть человек на место", - рассказал Андрей Марков.

Всего в мероприятии приняли участие порядка 100 человек.