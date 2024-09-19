19-летнюю сибирячку, убившую дочь из-за плача, отправили в колонию

В последнем слове она опять попросила прощения у семьи

19 сентября 2024, 15:12, ИА Амител

Фото: СУ СКР по НСО/соцсети / "КП-Новосибирск"

Новосибирский областной суд признал виновной 19-летнюю жительницу в умышленном убийстве новорожденной дочери, пишет "КП-Новосибирск".

Трагедия произошла 23 декабря 2023 года. Девушка осталась дома с ребенком, муж был на работе. Укачивая малышку, она ударила ее о диван. Скорую помощь вызвала только через два с половиной часа, когда девочка уже не подавала признаков жизни. Врачам же заявила, что ребенок поперхнулся, потом сказала, что стукнула случайно. Удар привел к тяжелой закрытой черепно-мозговой травме, от последствий которой девочка умерла в реанимации в конце февраля. Накануне девушка просила близких о прощении за убийство дочери.

"Я действительно не хотела, чтобы это произошло. Прошу прощения у семьи, они заслуживают лучшего. Но от себя не уйдешь", – сказала обвиняемая в последнем слове.

Суд приговорил сибирячку к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима.