В Новосибирской области пообещали построить семь новых школ
В столице региона будет создано почти шесть тысяч новых школьных мест
17 февраля 2026, 20:30, ИА Амител
В 2026 году в Новосибирской области планируется построить семь новых школ. Об этом Om1 Новосибирск сообщили в министерстве строительства региона.
«Благодаря реализации данных проектов, в столице региона будет создано 5775 новых школьных мест», — отметили в Минстрое.
Одна из школ будет построена в Татарском районе. Она вместит 550 учащихся. Еще шесть школ возведут в Новосибирске.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске в 2026 году особое внимание уделят безопасности детей на пути в школу. Власти планируют направить около 50 миллионов рублей на обустройство наружного освещения по маршрутам следования к образовательным организациям.
20:35:55 17-02-2026
да, все отстраивается только в столицах региона, страны. А почему о строительстве школ районных не пишут? Или идет политика урбанизации? Тогда население сильно уменьшится
06:41:13 18-02-2026
Какая то абракадабра, Столица и регион не одно и тоже.