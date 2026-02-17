В Новосибирской области пообещали построить семь новых школ

В столице региона будет создано почти шесть тысяч новых школьных мест

17 февраля 2026, 20:30, ИА Амител

В 2026 году в Новосибирской области планируется построить семь новых школ. Об этом Om1 Новосибирск сообщили в министерстве строительства региона.

«Благодаря реализации данных проектов, в столице региона будет создано 5775 новых школьных мест», — отметили в Минстрое.

Одна из школ будет построена в Татарском районе. Она вместит 550 учащихся. Еще шесть школ возведут в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в 2026 году особое внимание уделят безопасности детей на пути в школу. Власти планируют направить около 50 миллионов рублей на обустройство наружного освещения по маршрутам следования к образовательным организациям.