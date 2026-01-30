В Алтайском крае направят 6,8 млрд рублей на обновление школ, детсадов и техникумов

Уже в 2026 году ремонтные работы начнутся в 37 школах

В Алтайском крае стартует масштабный этап модернизации образовательной инфраструктуры. Губернатор Виктор Томенко в своем Telegram‑канале сообщил, что в 2026–2027 годах на ремонт школ, детских садов и профессиональных образовательных учреждений будет направлено 6,8 миллиарда рублей.

Ключевой источник финансирования — федеральный бюджет. По новым национальным проектам "Семья" и "Молодежь и дети" регион получит 4,2 миллиарда рублей, что составляет более 60% от общей суммы. Оставшиеся средства будут выделены из краевого бюджета.

В рамках программы предстоит капитально отремонтировать 49 школ, обновить десять детских садов и провести реконструкцию десяти зданий колледжей и техникумов. Уже в 2026 году ремонтные работы начнутся в 37 школах.

Среди них — учебные заведения в Алейском, Баевском, Романовском, Смоленском и Хабарском районах. Это позволит существенно улучшить условия обучения для тысяч школьников в отдаленных муниципалитетах.

Для обеспечения прозрачности и контроля качества ремонта на всех этапах к процессу подключатся депутаты и общественные активисты. Их задача — отслеживать ход работ, соблюдение сроков и соответствие используемых материалов установленным стандартам.

Программа обновления образовательной инфраструктуры в регионе реализуется не первый год. С 2022 года удалось комплексно модернизировать 94 школьных здания, что уже дало ощутимый эффект: улучшились условия обучения, повысилась безопасность и комфорт учащихся и педагогов.

Особенно значимым стал 2025 год, когда в крае открылись четыре новые школы: в Барнауле, в селе Шарчино, в селе Орлово и в поселке Ларичиха.

Новый этап обновления системы образования в Алтайском крае — это не просто ремонт зданий, а системный подход к созданию современной, безопасной и комфортной среды для обучения и развития детей и молодежи.

Финансирование по нацпроектам позволяет ликвидировать дефицит мест в школах и детских садах, повысить качество образовательного процесса за счет обновления материально‑технической базы, а также обеспечить равные возможности для получения качественного образования вне зависимости от места проживания.

