В Нью-Йорке рухнул вертолет с главой испанского филиала Siemens на борту

В авиакатастрофе погибли шесть человек

11 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

Крушение вертолета в США / Фото: Shot

В реку Гудзон в Нью-Йорке рухнул вертолет, на борту которого находился президент испанского подразделения компании Siemens Агустин Эскобар. Об этом сообщает Shot.

Предварительно известно, что вертолет Bell-206L летел из центра Манхэттена и провел в воздухе около 15 минут. Со слов очевидцев, причиной катастрофы мог стать сильный ветер, однако официальной версии еще нет. Судно рухнуло недалеко от берега.

При падении вертолета погибло шесть человек. В их числе пилот, президент испанского подразделения компании Siemens Агустин Эскобар и его семья – жена и трое детей.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родственникам и друзьям погибших. Он заявил, что министр транспорта Шон Даффи и его сотрудники выясняют обстоятельства крушения.

Напомним, в конце января пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines заходил на посадку в аэропорту Вашингтона и столкнулся с военным вертолетом Sikorsky UH-60 Black Hawk, после чего упал в реку Потомак. На борту самолета было 60 пассажиров, в числе которых были российские фигуристы – Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Инна Волянская и Александр Кирсанов. В вертолете находилось три человека. Все они погибли.