В одном из сел Алтайского края нашли свалку стройматериалов
Анализ показал превышение предельно допустимых концентраций ряда тяжелых металлов
07 июня 2026, 20:39, ИА Амител
В Первомайском районе специалисты Россельхознадзора выявили несанкционированную свалку строительных отходов на землях сельскохозяйственного назначения возле села Фирсово.
По данным ведомства, площадь захламленного участка составила около 400 квадратных метров. Нарушение обнаружили в ходе выездного обследования территории.
Для оценки состояния земель инспекторы отобрали пробы почвы и направили их на лабораторные исследования. Анализ показал превышение предельно допустимых концентраций ряда тяжелых металлов.
В частности, специалисты зафиксировали повышенное содержание меди, свинца и цинка, что свидетельствует о загрязнении почвы и может представлять угрозу для сельскохозяйственных земель.
По результатам проверки в отношении арендаторов участка будут приняты меры, предусмотренные законодательством.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что ситуация находится на контроле ведомства.
21:03:16 07-06-2026
Тоже власть виновата?
21:55:38 07-06-2026
У нас в Шадрино такая же свалка за бывшей фермой, везут всë подряд, с дач, из Барнаула строительный мусор, с шиномонтажек старые шины, и никому нет дела.
23:31:49 07-06-2026
Сергей😎 (21:55:38 07-06-2026) У нас в Шадрино такая же свалка за бывшей фермой, везут всë ... Её специалистам обнаружить пока не удаётся
23:18:18 07-06-2026
Наверняка все те, кто все это делает ругает прогнившее насквозь чиновничество во всех делах своей жизни.