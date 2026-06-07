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В одном из сел Алтайского края нашли свалку стройматериалов

Анализ показал превышение предельно допустимых концентраций ряда тяжелых металлов

07 июня 2026, 20:39, ИА Амител

Обнаруженная свалка / Фото: алтайский Россельхознадзор
Обнаруженная свалка / Фото: алтайский Россельхознадзор

В Первомайском районе специалисты Россельхознадзора выявили несанкционированную свалку строительных отходов на землях сельскохозяйственного назначения возле села Фирсово.

По данным ведомства, площадь захламленного участка составила около 400 квадратных метров. Нарушение обнаружили в ходе выездного обследования территории.

Для оценки состояния земель инспекторы отобрали пробы почвы и направили их на лабораторные исследования. Анализ показал превышение предельно допустимых концентраций ряда тяжелых металлов.

В частности, специалисты зафиксировали повышенное содержание меди, свинца и цинка, что свидетельствует о загрязнении почвы и может представлять угрозу для сельскохозяйственных земель.

По результатам проверки в отношении арендаторов участка будут приняты меры, предусмотренные законодательством.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что ситуация находится на контроле ведомства.

Алтайский край Экология свалка мусор
       

Комментарии 4

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Клава

21:03:16 07-06-2026

Тоже власть виновата?

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Сергей😎

21:55:38 07-06-2026

У нас в Шадрино такая же свалка за бывшей фермой, везут всë подряд, с дач, из Барнаула строительный мусор, с шиномонтажек старые шины, и никому нет дела.

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Гость

23:31:49 07-06-2026

Сергей😎 (21:55:38 07-06-2026) У нас в Шадрино такая же свалка за бывшей фермой, везут всë ... Её специалистам обнаружить пока не удаётся

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Гость

23:18:18 07-06-2026

Наверняка все те, кто все это делает ругает прогнившее насквозь чиновничество во всех делах своей жизни.

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