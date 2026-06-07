В одном из сел Алтайского края нашли свалку стройматериалов

Анализ показал превышение предельно допустимых концентраций ряда тяжелых металлов

07 июня 2026, 20:39, ИА Амител

Обнаруженная свалка / Фото: алтайский Россельхознадзор

В Первомайском районе специалисты Россельхознадзора выявили несанкционированную свалку строительных отходов на землях сельскохозяйственного назначения возле села Фирсово.

По данным ведомства, площадь захламленного участка составила около 400 квадратных метров. Нарушение обнаружили в ходе выездного обследования территории.

Для оценки состояния земель инспекторы отобрали пробы почвы и направили их на лабораторные исследования. Анализ показал превышение предельно допустимых концентраций ряда тяжелых металлов.

В частности, специалисты зафиксировали повышенное содержание меди, свинца и цинка, что свидетельствует о загрязнении почвы и может представлять угрозу для сельскохозяйственных земель.

По результатам проверки в отношении арендаторов участка будут приняты меры, предусмотренные законодательством.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что ситуация находится на контроле ведомства.