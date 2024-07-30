В официальном магазине RuStore теперь проще искать приложения

Рекомендации и поиск перевели на технологии ИИ

30 июля 2024, 17:24, ИА Амител

Смартфон в руке / Фото: unsplash.com

В официальном магазине RuStore теперь нейросети помогают пользователям искать нужные приложения, составляют рекомендации и подборки, сообщили "ВКонтакте".

Наиболее часто технологии машинного обучения (ML) используются в поиске для выдачи нужных приложений. Система анализирует первые буквы, которые вводит пользователь, и на основе схожих запросов предлагает популярные приложения или игры.

"Внедрение ML-технологий поможет пользователям RuStore быстрее находить новые полезные приложения и игры. Например, теперь поисковый алгоритм выдаст не только ответ на прямой запрос "почта", но и будет учитывать поисковые тренды, а значит, порекомендует смежные сервисы, которые пользователи чаще всего устанавливают вместе с почтой", – рассказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Также технологии машинного обучения помогают создавать персональные подборки приложений и игр. Система обезличенно анализирует установки разных пользователей и формирует подборку с похожими приложениями или играми или рекомендует схожие по интересам, на основании опыта других пользователей.

При рекомендациях нейросети учитывают количество установок и открытий приложений, наличие комментариев, частоту обновлений и другие важные для пользователей параметры. В рекомендуемые подборки попадают не только популярные игры. ИИ-модель продвигает и недавно запустившиеся проекты, помогая им набрать аудиторию.

О RuStore

RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений для Android, Harmony OS, ОС "Аврора", который разрабатывает VK. В магазине представлено более 40 000 игр и приложений от разработчиков из 40 стран мира.