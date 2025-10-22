В Омске мужчина переодевается в женщину и пытается взломать чужие квартиры
Ранее местные жители уже жаловались на непонятного мужчину, но его никто не поймал
22 октября 2025, 17:05, ИА Амител
Необычный визитер был замечен в одном из подъездов, расположенных по улице Масленникова в центре Омска. Мужчина, которого уже видели здесь в летний период, тоже в женском наряде, использует парик рыжего цвета в стиле каре и при себе имеет бутылку спиртного.
На кадрах, обнародованных телеграм-каналом Mash Siberia, видно, как неизвестный долгое время находится возле дверей квартир, пытается взломать замки и внимательно изучает территорию лестничной площадки. Позднее жильцы обнаружили, что камера видеонаблюдения, установленная на этаже, вышла из строя – они полагают, что ее мог повредить этот самый человек в парике.
Видеоматериалы были переданы в правоохранительные органы, а обитатели дома призывают соседей к повышенной осторожности.
17:23:26 22-10-2025
Когда поймают на краже в данном наряде, потом закроют на ИВС, ему понравятся ролевые игры
17:52:22 22-10-2025
Если бы он хотел зайти в квартиру ограбить, то он бы зашёл, опять люди свои домыслы озвучивают, профессионалы в рыжих париках не ходят и квартиры открывают как свои, просто пьяный заблудился, а у людей фантазия разыгралась, хоть бы маленько голову включали.