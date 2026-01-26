В Оренбургской области при обрушении горной выработки погиб рабочий
На предприятии создана комиссия по расследованию причин ЧП
26 января 2026, 22:30, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
На Гайском горно-обогатительном комбинате произошло обрушение горной выработки, в результате которого погиб работник, сообщает 56orb.ru.
Пострадавшим оказался 42-летний проходчик подземного участка, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Площадь обвала устанавливается.
По данным комбината, других пострадавших нет, предприятие продолжает работу в штатном режиме.
В настоящее время на Гайском ГОКе создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия.
