В Оренбургской области при обрушении горной выработки погиб рабочий

На предприятии создана комиссия по расследованию причин ЧП

26 января 2026, 22:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На Гайском горно-обогатительном комбинате произошло обрушение горной выработки, в результате которого погиб работник, сообщает 56orb.ru.

Пострадавшим оказался 42-летний проходчик подземного участка, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Площадь обвала устанавливается.

По данным комбината, других пострадавших нет, предприятие продолжает работу в штатном режиме.

В настоящее время на Гайском ГОКе создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия.