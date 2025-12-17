Водитель из Барнаула погиб в Красноярске под опрокинувшимся краном-манипулятором

Трагедия произошла на промбазе во время погрузки тяжелых запчастей

17 декабря 2025, 13:35, ИА Амител

Водитель из Барнаула погиб / Фото: пресс-служба прокуратуры Красноярского края

В Красноярске на промышленной базе в результате несчастного случая погиб водитель барнаульской компании "Стройтранс-22". Трагедия произошла 15 декабря на проспекте Связистов во время погрузочных работ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР региона.

Предварительно установлено, что кран-манипулятор на грузовике "Хино" (принадлежащем ООО "Телепорт") перемещал тяжелые автозапчасти в кузов автомобиля "ГАЗон Некст". Внезапно стрела манипулятора не выдержала веса груза, что привело к потере устойчивости и падению крана.

Упавшая конструкция придавила 60-летнего водителя барнаульской компании, который в этот момент находился в кузове "ГАЗона". Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту гибели рабочего. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований охраны труда и законность привлечения погибшего к работам. При выявлении нарушений будет инициировано прокурорское реагирование.