Водитель из Барнаула погиб в Красноярске под опрокинувшимся краном-манипулятором
Трагедия произошла на промбазе во время погрузки тяжелых запчастей
17 декабря 2025, 13:35, ИА Амител
В Красноярске на промышленной базе в результате несчастного случая погиб водитель барнаульской компании "Стройтранс-22". Трагедия произошла 15 декабря на проспекте Связистов во время погрузочных работ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР региона.
Предварительно установлено, что кран-манипулятор на грузовике "Хино" (принадлежащем ООО "Телепорт") перемещал тяжелые автозапчасти в кузов автомобиля "ГАЗон Некст". Внезапно стрела манипулятора не выдержала веса груза, что привело к потере устойчивости и падению крана.
Упавшая конструкция придавила 60-летнего водителя барнаульской компании, который в этот момент находился в кузове "ГАЗона". Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту гибели рабочего. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований охраны труда и законность привлечения погибшего к работам. При выявлении нарушений будет инициировано прокурорское реагирование.
Блин ну как же так. Я бы на месте водителя вышла бы обязательно из кабины и отошла бы в сторону. Для чего мозг дан человеку то. Мужчину жаль конечно
Частник экономит на всем, на спецодежде, на людях, на охране труда: водитель, он же грузчик, стропальщик, экспедитор и прочее. В большом сомнении что этом ООО есть инженер по охране труда.
"Внезапно стрела манипулятора не выдержала веса груза"....стрела то выдержала, а вот кран упал на бок, явное нарушение ТБ.
Правила техники безопасности прописаны кровью.
Как там - не стой под стрелой?
Упавшая конструкция придавила 60-летнего водителя барнаульской компании, который в этот момент находился в кузове "ГАЗона". - Что он там делал? Родным соболезную.
я (15:10:23 17-12-2025) Упавшая конструкция придавила 60-летне... Как что делал? Грузы принимал, очевидно. Работа у него такая. а вот почему кран упал - вопрос!
Не тат кран был, какой надо.