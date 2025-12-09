В Подмосковье сосед убил женщину и ее шестилетнего сына из-за шума
Мужчина вломился в квартиру сверху и жестоко расправился с матерью и ребенком, после чего попытался инсценировать ограбление
09 декабря 2025
В подмосковных Котельниках произошло жестокое двойное убийство, причиной которого стал бытовой конфликт из-за шума. 32-летний мужчина, раздраженный топотом и криками шестилетнего мальчика из квартиры сверху, вломился к соседям и убил женщину и ее сына, пишет Shot.
По предварительной версии следствия, преступник забил своих жертв до смерти, а затем попытался замести следы, раскидав вещи в квартире, чтобы инсценировать ограбление. Тела были обнаружены соседкой, после того как супруг убитой, не дозвонившись жене, попросил ее проверить квартиру. Дверь оказалась открытой.
Подозреваемый задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.
Ранее в Сибири 14-летняя школьница убила мать из-за того, что та заставляла ее делать домашнее задание.
Дикие люди, дикие нравы.
09:50:47 09-12-2025
Гость (08:52:19 09-12-2025) Дикие люди, дикие нравы.... психопатия... Эти люди не умеют держать себя в руках, они очень раздражительны. Топот 6 летнего ребенка был спусковым крючком. Мне кажется нужно уже вводить в стране ежегодную проверку у психиатра. Нет медицинской справки что здоров - нет прав на вождение, трудоустройство и тд. Этих д..ов полно по городу ходит, как мужчин, так и женщин.
10:06:48 09-12-2025
Гость (09:50:47 09-12-2025) психопатия... Эти люди не умеют держать себя в руках, они оч... Любого человека можно довести, что и сделала данная мамка с ее мелким. И таких потенциальных случаев по стране наверняка огромное количество, просто люди пока еще как-то сдерживаются. Но иногда плотину прорывает, как в данном случае. Не будьте быдлом, уважайте людей живущих вокруг вас, не создавайте им проблемы и тогда вас никто не тронет. И не нужно тут справки приплетать и прочий бред
10:55:01 09-12-2025
Гость (10:06:48 09-12-2025) Любого человека можно довести, что и сделала данная мамка с ... Вы всерьез считаете, что можно быть удобным для всех? Одному надо, чтобы девушка ходила в "женственном", другому - чтобы заматывалась в тряпки с ног до головы. И как быть, чтобы доволен был и тот, и другой? А может, просто ни того, ни другого не должно волновать, как выглядит абслютно чужой и незнакомый человек?.. Вы, я надеюсь, понимаете, что ваш внешний вид и поведение тоже может кого-то "доводить", или такое допущение вам недоступно?..
17:13:50 09-12-2025
Гость (10:55:01 09-12-2025) Вы всерьез считаете, что можно быть удобным для всех? Одному... По вашему поведению видно что кроме себя самой вы никого не слышите. Вы плюете на права и желания других людей, в том числе и соседей снизу. Вам же главное чтобы вам было хорошо, а то что это может создавать проблемы другим - вам наплевать. Потом просто не удивляйтесь что чье-то терпение на ваши хамские выходки закончится и к вам придет такой же сосед с молотком.
09:45:55 10-12-2025
Гость (10:06:48 09-12-2025) Любого человека можно довести, что и сделала данная мамка с ... "Любого человека можно довести..." - вообще то нет) только слабого как сопля и больного на голову опасного для всех людей шизофреника, психопата, социопата, шизоида, сына Розы Сибитовой. Нормального человека, психически стабильного и сильного мужчину 6-летнему ребенку не по силам сломить и вывести из себя до темноты в глазах, так только с "половыми" тряпками работает. Тут скорее всего лоботомия была у этой особи или мамка его в компуктер не дала поиграть 32 летней лбинушке, а еще по жизни скорее всего был инцел, вот и накопилось напряжение у неженки, топоток детских ножек таки сломил нерушимый дух дрища. И судя по плюсам вашему коменту, тут на сайте такие же ошиваются, которые топят за убийство российских детей и матерей, в то время, когда наши настоящие мужчины отдают свои жизни за их защиту. А не засланный ли вы товарищ, ненависть тут разжигать среди населения?
22:34:42 15-12-2025
Гость (10:06:48 09-12-2025) Любого человека можно довести, что и сделала данная мамка с ... Вы из тех, которые про одичавших собак говорят, что это люди их спровоцировали и их просто надо покормить. Я вам секретик открою есть люди хуже бешеных собак.
15:38:44 09-12-2025
Гость (09:50:47 09-12-2025) психопатия... Эти люди не умеют держать себя в руках, они оч... их и здесь немало,судя по минусам и каментам
09:02:56 09-12-2025
дичает народишко
сажать смысла нет, только камера с целебным газом
09:30:14 09-12-2025
Торчок поди был?
09:34:11 09-12-2025
Гость (09:30:14 09-12-2025) Торчок поди был?...
Или шиза. Или с ПТСР вернулся
09:42:55 09-12-2025
Мужика вполне понимаю, достали его видать конкретно. Может уроком будет подобным яжмамкам и их бестолковым деткам
10:56:06 09-12-2025
Гость (09:42:55 09-12-2025) Мужика вполне понимаю, достали его видать конкретно. Может у... То есть для вас убить за что-то, что вам мешает - нормально? Вас бы в комнату с мягкими стенами...
17:23:20 09-12-2025
Гость (10:56:06 09-12-2025) То есть для вас убить за что-то, что вам мешает - нормально?... Для меня нет, это вы придумали. Но люди разные есть и кого-то может не быть таких ограничений как у меня, подумайте над этим в следующий раз, прежде чем будете вести себя как скот.
22:38:29 15-12-2025
Гость (10:56:06 09-12-2025) То есть для вас убить за что-то, что вам мешает - нормально?... Неее с твердыми стенами и злыми дядями.
11:20:42 09-12-2025
Гость (09:42:55 09-12-2025) Мужика вполне понимаю, достали его видать конкретно. Может у... Я тоже мужика понимаю. У меня такие же живут , скачут и орут 24/7. Родители вообще детей ни к чему полезному не приучают, ни усидчивости, ни вниманию, ни развивающих настольных игр, ничего, только скакать и орать, поэтому они в школе не могут высидеть 40мин.и воспринимать урок.
11:49:08 09-12-2025
Гость (11:20:42 09-12-2025) Я тоже мужика понимаю. У меня такие же живут , скачут и о... А зачем? Они уже свою функцию выполнили - РОДИЛИ дитя, а дальше, видимо, оно само должно как-то воспитаться, а если ему всё позволять - вдруг двое получатся из одного.... И это повсеместно, сад, школа - все должны воспитывать, а вот родители - нет. Что за поколение родителей выросло - одному Богу известно.
15:38:04 09-12-2025
Гость (11:49:08 09-12-2025) А зачем? Они уже свою функцию выполнили - РОДИЛИ дитя, а дал... чужих детей легче всего воспитывать. особенно поколению ,забывшему свое детство,в котором за детский смех псих с молотком не бегал
13:08:48 10-12-2025
Гость (15:38:04 09-12-2025) чужих детей легче всего воспитывать. особенно поколению ,заб... Да оно и своих не очень легко, если их ВОСПИТЫВАТЬ.
14:06:56 09-12-2025
Гость (09:42:55 09-12-2025) Мужика вполне понимаю, достали его видать конкретно. Может у... Точно! Прямо с детства рушат людям психику, достают и достают, потом вырастают с нарушениями и начинают убивать, чтобы обрести покой! Не так давно писали о случае в Москве. Помните, ученик 16 –ти лет избил учительницу 57 лет, потому что она застала его при попытке украсть собранные для проверки тетради. Женщину увезли в больницу, оказали первую помощь, но существенного вреда здоровью не было нанесено. Далее учеником, азербайджанцем по национальности, занялся психолог. Специалист объяснил, что у 16летнего ребенка пока не выработались навыки разграничения своего личного пространства и чужого, поэтому может напасть, короче, не виноват! Его родители тоже возмущены учительницей, третировавшей их чадо, ставила, понимаешь, по русскому языку четверки, а иногда даже тройки, доставала по полной!
14:56:56 09-12-2025
Гость (09:42:55 09-12-2025) Мужика вполне понимаю, достали его видать конкретно. Может у... если вы считаете себя бесшумным и удобным, вам просто повезло с соседями. пока
17:21:24 09-12-2025
Гость (14:56:56 09-12-2025) если вы считаете себя бесшумным и удобным, вам просто повезл... Я вообще не люблю шум, мне его на работе хватает. Сам дома не шумлю никогда, с соседями снизу и с боков у меня прекрасные отношения, живу в квартире уже 20 лет. А вот верхнему соседу пришлось доходчиво объяснить, понял, правда со 2-го раза, теперь уже лет 5 всегда здоровается первым и сама любезность. Кулак и хорошее слово всегда более убедительны, чем просто слово, не так ли ? А я могу быть очень убедительным, особенно когда кто-то мне мешает спать ночью.
22:32:02 09-12-2025
Гость (17:21:24 09-12-2025) соседу пришлось доходчиво объяснить, понял, правда со 2-го раза, теперь уже лет 5 всегда здоровается первым и сама любезность. Кулак и хорошее слово всегда более убедительны, чем просто слово, не так ли ? А я могу быть очень убедительным, особенно когда кто-то мне мешает спать ночью.Да вы жешь мамкин боевик-каратистный..
22:45:13 15-12-2025
Гость (17:21:24 09-12-2025) Я вообще не люблю шум, мне его на работе хватает. Сам дома н... Сосед попался странный, если вы ему у него дома объясняли мог спокойно воткнуть в вас что-нибудь и при наличии мозга со статьи соскочить.
10:32:27 10-12-2025
Гость (09:42:55 09-12-2025) Мужика вполне понимаю, достали его видать конкретно. Может у... по тебе Статья 282 УК РФ плачет, от 2 до 5 лет не хочешь? понимальщик...откуда вы такие беретесь?
10:28:10 09-12-2025
Наверняка жили в новомодном стекловатнике, где слышимость просто дичайшая, а межэтажная система звукопоглощения в виде хотя бы тех же деревянных полов не предусмотрена вообще. Всё-таки массово презираемые сейчас хрущёвки и тем более сталинки в плане звукоизоляции намного превосходят человейники, где весь литой каркас выступает как звукорезонатор, не поглощая, а только усиливая соседские шумы.
17:29:18 09-12-2025
Работники клиники Ю.К. Эрдмана! Это ваш шизоид! Достал уже своей стекловатой и микробами на стенках лифта.
18:25:19 09-12-2025
Вот что нужно вынести из этого случая: не топайте, не шумите, за это убивают.
20:45:15 09-12-2025
Если соседи шумят ночью и не дают спать, то от недосыпа любой шизоидом станет.
22:35:26 15-12-2025
Гость (20:45:15 09-12-2025) Если соседи шумят ночью и не дают спать, то от недосыпа любо... Базара ноль, теперь выспится лет за 20.