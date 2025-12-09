НОВОСТИПроисшествия

В Подмосковье сосед убил женщину и ее шестилетнего сына из-за шума

Мужчина вломился в квартиру сверху и жестоко расправился с матерью и ребенком, после чего попытался инсценировать ограбление

09 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В подмосковных Котельниках произошло жестокое двойное убийство, причиной которого стал бытовой конфликт из-за шума. 32-летний мужчина, раздраженный топотом и криками шестилетнего мальчика из квартиры сверху, вломился к соседям и убил женщину и ее сына, пишет Shot.

По предварительной версии следствия, преступник забил своих жертв до смерти, а затем попытался замести следы, раскидав вещи в квартире, чтобы инсценировать ограбление. Тела были обнаружены соседкой, после того как супруг убитой, не дозвонившись жене, попросил ее проверить квартиру. Дверь оказалась открытой.

Подозреваемый задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

Ранее в Сибири 14-летняя школьница убила мать из-за того, что та заставляла ее делать домашнее задание.

Убийство Россия

Комментарии 30

Avatar Picture
Гость

08:52:19 09-12-2025

Дикие люди, дикие нравы.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:47 09-12-2025

Гость (08:52:19 09-12-2025) Дикие люди, дикие нравы.... психопатия... Эти люди не умеют держать себя в руках, они очень раздражительны. Топот 6 летнего ребенка был спусковым крючком. Мне кажется нужно уже вводить в стране ежегодную проверку у психиатра. Нет медицинской справки что здоров - нет прав на вождение, трудоустройство и тд. Этих д..ов полно по городу ходит, как мужчин, так и женщин.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:48 09-12-2025

Гость (09:50:47 09-12-2025) психопатия... Эти люди не умеют держать себя в руках, они оч... Любого человека можно довести, что и сделала данная мамка с ее мелким. И таких потенциальных случаев по стране наверняка огромное количество, просто люди пока еще как-то сдерживаются. Но иногда плотину прорывает, как в данном случае. Не будьте быдлом, уважайте людей живущих вокруг вас, не создавайте им проблемы и тогда вас никто не тронет. И не нужно тут справки приплетать и прочий бред

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:01 09-12-2025

Гость (10:06:48 09-12-2025) Любого человека можно довести, что и сделала данная мамка с ... Вы всерьез считаете, что можно быть удобным для всех? Одному надо, чтобы девушка ходила в "женственном", другому - чтобы заматывалась в тряпки с ног до головы. И как быть, чтобы доволен был и тот, и другой? А может, просто ни того, ни другого не должно волновать, как выглядит абслютно чужой и незнакомый человек?.. Вы, я надеюсь, понимаете, что ваш внешний вид и поведение тоже может кого-то "доводить", или такое допущение вам недоступно?..

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:13:50 09-12-2025

Гость (10:55:01 09-12-2025) Вы всерьез считаете, что можно быть удобным для всех? Одному... По вашему поведению видно что кроме себя самой вы никого не слышите. Вы плюете на права и желания других людей, в том числе и соседей снизу. Вам же главное чтобы вам было хорошо, а то что это может создавать проблемы другим - вам наплевать. Потом просто не удивляйтесь что чье-то терпение на ваши хамские выходки закончится и к вам придет такой же сосед с молотком.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:55 10-12-2025

Гость (10:06:48 09-12-2025) Любого человека можно довести, что и сделала данная мамка с ... "Любого человека можно довести..." - вообще то нет) только слабого как сопля и больного на голову опасного для всех людей шизофреника, психопата, социопата, шизоида, сына Розы Сибитовой. Нормального человека, психически стабильного и сильного мужчину 6-летнему ребенку не по силам сломить и вывести из себя до темноты в глазах, так только с "половыми" тряпками работает. Тут скорее всего лоботомия была у этой особи или мамка его в компуктер не дала поиграть 32 летней лбинушке, а еще по жизни скорее всего был инцел, вот и накопилось напряжение у неженки, топоток детских ножек таки сломил нерушимый дух дрища. И судя по плюсам вашему коменту, тут на сайте такие же ошиваются, которые топят за убийство российских детей и матерей, в то время, когда наши настоящие мужчины отдают свои жизни за их защиту. А не засланный ли вы товарищ, ненависть тут разжигать среди населения?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:34:42 15-12-2025

Гость (10:06:48 09-12-2025) Любого человека можно довести, что и сделала данная мамка с ... Вы из тех, которые про одичавших собак говорят, что это люди их спровоцировали и их просто надо покормить. Я вам секретик открою есть люди хуже бешеных собак.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:44 09-12-2025

Гость (09:50:47 09-12-2025) психопатия... Эти люди не умеют держать себя в руках, они оч... их и здесь немало,судя по минусам и каментам

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:56 09-12-2025

дичает народишко
сажать смысла нет, только камера с целебным газом

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:14 09-12-2025

Торчок поди был?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:11 09-12-2025

Гость (09:30:14 09-12-2025) Торчок поди был?...
Или шиза. Или с ПТСР вернулся

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:55 09-12-2025

Мужика вполне понимаю, достали его видать конкретно. Может уроком будет подобным яжмамкам и их бестолковым деткам

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:06 09-12-2025

Гость (09:42:55 09-12-2025) Мужика вполне понимаю, достали его видать конкретно. Может у... То есть для вас убить за что-то, что вам мешает - нормально? Вас бы в комнату с мягкими стенами...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:23:20 09-12-2025

Гость (10:56:06 09-12-2025) То есть для вас убить за что-то, что вам мешает - нормально?... Для меня нет, это вы придумали. Но люди разные есть и кого-то может не быть таких ограничений как у меня, подумайте над этим в следующий раз, прежде чем будете вести себя как скот.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:38:29 15-12-2025

Гость (10:56:06 09-12-2025) То есть для вас убить за что-то, что вам мешает - нормально?... Неее с твердыми стенами и злыми дядями.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:42 09-12-2025

Гость (09:42:55 09-12-2025) Мужика вполне понимаю, достали его видать конкретно. Может у... Я тоже мужика понимаю. У меня такие же живут , скачут и орут 24/7. Родители вообще детей ни к чему полезному не приучают, ни усидчивости, ни вниманию, ни развивающих настольных игр, ничего, только скакать и орать, поэтому они в школе не могут высидеть 40мин.и воспринимать урок.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:08 09-12-2025

Гость (11:20:42 09-12-2025) Я тоже мужика понимаю. У меня такие же живут , скачут и о... А зачем? Они уже свою функцию выполнили - РОДИЛИ дитя, а дальше, видимо, оно само должно как-то воспитаться, а если ему всё позволять - вдруг двое получатся из одного.... И это повсеместно, сад, школа - все должны воспитывать, а вот родители - нет. Что за поколение родителей выросло - одному Богу известно.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:04 09-12-2025

Гость (11:49:08 09-12-2025) А зачем? Они уже свою функцию выполнили - РОДИЛИ дитя, а дал... чужих детей легче всего воспитывать. особенно поколению ,забывшему свое детство,в котором за детский смех псих с молотком не бегал

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:08:48 10-12-2025

Гость (15:38:04 09-12-2025) чужих детей легче всего воспитывать. особенно поколению ,заб... Да оно и своих не очень легко, если их ВОСПИТЫВАТЬ.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:56 09-12-2025

Гость (09:42:55 09-12-2025) Мужика вполне понимаю, достали его видать конкретно. Может у... Точно! Прямо с детства рушат людям психику, достают и достают, потом вырастают с нарушениями и начинают убивать, чтобы обрести покой! Не так давно писали о случае в Москве. Помните, ученик 16 –ти лет избил учительницу 57 лет, потому что она застала его при попытке украсть собранные для проверки тетради. Женщину увезли в больницу, оказали первую помощь, но существенного вреда здоровью не было нанесено. Далее учеником, азербайджанцем по национальности, занялся психолог. Специалист объяснил, что у 16летнего ребенка пока не выработались навыки разграничения своего личного пространства и чужого, поэтому может напасть, короче, не виноват! Его родители тоже возмущены учительницей, третировавшей их чадо, ставила, понимаешь, по русскому языку четверки, а иногда даже тройки, доставала по полной!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:56 09-12-2025

Гость (09:42:55 09-12-2025) Мужика вполне понимаю, достали его видать конкретно. Может у... если вы считаете себя бесшумным и удобным, вам просто повезло с соседями. пока

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:24 09-12-2025

Гость (14:56:56 09-12-2025) если вы считаете себя бесшумным и удобным, вам просто повезл... Я вообще не люблю шум, мне его на работе хватает. Сам дома не шумлю никогда, с соседями снизу и с боков у меня прекрасные отношения, живу в квартире уже 20 лет. А вот верхнему соседу пришлось доходчиво объяснить, понял, правда со 2-го раза, теперь уже лет 5 всегда здоровается первым и сама любезность. Кулак и хорошее слово всегда более убедительны, чем просто слово, не так ли ? А я могу быть очень убедительным, особенно когда кто-то мне мешает спать ночью.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:32:02 09-12-2025

Гость (17:21:24 09-12-2025) соседу пришлось доходчиво объяснить, понял, правда со 2-го раза, теперь уже лет 5 всегда здоровается первым и сама любезность. Кулак и хорошее слово всегда более убедительны, чем просто слово, не так ли ? А я могу быть очень убедительным, особенно когда кто-то мне мешает спать ночью.Да вы жешь мамкин боевик-каратистный..

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:45:13 15-12-2025

Гость (17:21:24 09-12-2025) Я вообще не люблю шум, мне его на работе хватает. Сам дома н... Сосед попался странный, если вы ему у него дома объясняли мог спокойно воткнуть в вас что-нибудь и при наличии мозга со статьи соскочить.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:27 10-12-2025

Гость (09:42:55 09-12-2025) Мужика вполне понимаю, достали его видать конкретно. Может у... по тебе Статья 282 УК РФ плачет, от 2 до 5 лет не хочешь? понимальщик...откуда вы такие беретесь?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:10 09-12-2025

Наверняка жили в новомодном стекловатнике, где слышимость просто дичайшая, а межэтажная система звукопоглощения в виде хотя бы тех же деревянных полов не предусмотрена вообще. Всё-таки массово презираемые сейчас хрущёвки и тем более сталинки в плане звукоизоляции намного превосходят человейники, где весь литой каркас выступает как звукорезонатор, не поглощая, а только усиливая соседские шумы.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:29:18 09-12-2025

Работники клиники Ю.К. Эрдмана! Это ваш шизоид! Достал уже своей стекловатой и микробами на стенках лифта.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:25:19 09-12-2025

Вот что нужно вынести из этого случая: не топайте, не шумите, за это убивают.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:45:15 09-12-2025

Если соседи шумят ночью и не дают спать, то от недосыпа любой шизоидом станет.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:35:26 15-12-2025

Гость (20:45:15 09-12-2025) Если соседи шумят ночью и не дают спать, то от недосыпа любо... Базара ноль, теперь выспится лет за 20.

  0 Нравится
Ответить
