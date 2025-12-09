В Подмосковье сосед убил женщину и ее шестилетнего сына из-за шума

Мужчина вломился в квартиру сверху и жестоко расправился с матерью и ребенком, после чего попытался инсценировать ограбление

09 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В подмосковных Котельниках произошло жестокое двойное убийство, причиной которого стал бытовой конфликт из-за шума. 32-летний мужчина, раздраженный топотом и криками шестилетнего мальчика из квартиры сверху, вломился к соседям и убил женщину и ее сына, пишет Shot.

По предварительной версии следствия, преступник забил своих жертв до смерти, а затем попытался замести следы, раскидав вещи в квартире, чтобы инсценировать ограбление. Тела были обнаружены соседкой, после того как супруг убитой, не дозвонившись жене, попросил ее проверить квартиру. Дверь оказалась открытой.

Подозреваемый задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

