Тюменца, решившего продать авто, убили ради машины

Мужчина пропал без вести, когда пошел показывать автомобиль "потенциальному покупателю"

07 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Тюмени автодилера убили и сожгли ради завладения его иномаркой. Преступники, стремясь замести следы, уничтожили даже свой автомобиль.

Как сообщает Baza, 30-летний тюменец по имени Владимир разместил объявление о продаже Kia Optima. 4 декабря с ним установили связь потенциальные покупатели. Поздним вечером того же дня Владимир вышел из своего жилища на улице Монтажников, где его ожидали двое на автомобиле ВАЗ-2110 без опознавательных знаков. После недолгой беседы в "Ладе" они отправились за угол, предположительно, для тест-драйва Optima. С тех пор Владимира живым никто не видел.

Обеспокоенная исчезновением мужа беременная супруга Владимира обратилась в полицию. На следующий день его Kia была обнаружена в Екатеринбурге, где злоумышленники активно пытались сбыть ее по заниженной цене. На "осмотр" прибыли знакомые Владимира. Во время обсуждения "сделки" на парковке на улице Опалихинской преступник осознал, что его разоблачили, и попытался скрыться, но был схвачен. Второй нападавший также был задержан, но уже в Тюмени.

К преступлению причастны двое 23-летних ранее судимых жителей Тюмени и Заводоуковска. В ходе осмотра автомобиля ночью они нанесли Владимиру смертельные ножевые ранения, затем вывезли его тело в окрестности Тюмени и сожгли в той самой "Ладе" без номерных знаков, после чего направились на Kia в Екатеринбург с целью перепродажи автомобиля.