Тюменца, решившего продать авто, убили ради машины

Мужчина пропал без вести, когда пошел показывать автомобиль "потенциальному покупателю"

07 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Тюмени автодилера убили и сожгли ради завладения его иномаркой. Преступники, стремясь замести следы, уничтожили даже свой автомобиль.

Как сообщает Baza, 30-летний тюменец по имени Владимир разместил объявление о продаже Kia Optima. 4 декабря с ним установили связь потенциальные покупатели. Поздним вечером того же дня Владимир вышел из своего жилища на улице Монтажников, где его ожидали двое на автомобиле ВАЗ-2110 без опознавательных знаков. После недолгой беседы в "Ладе" они отправились за угол, предположительно, для тест-драйва Optima. С тех пор Владимира живым никто не видел.

Обеспокоенная исчезновением мужа беременная супруга Владимира обратилась в полицию. На следующий день его Kia была обнаружена в Екатеринбурге, где злоумышленники активно пытались сбыть ее по заниженной цене. На "осмотр" прибыли знакомые Владимира. Во время обсуждения "сделки" на парковке на улице Опалихинской преступник осознал, что его разоблачили, и попытался скрыться, но был схвачен. Второй нападавший также был задержан, но уже в Тюмени.

К преступлению причастны двое 23-летних ранее судимых жителей Тюмени и Заводоуковска. В ходе осмотра автомобиля ночью они нанесли Владимиру смертельные ножевые ранения, затем вывезли его тело в окрестности Тюмени и сожгли в той самой "Ладе" без номерных знаков, после чего направились на Kia в Екатеринбург с целью перепродажи автомобиля.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

08:21:16 07-12-2025

Сходят на СВО
И на свободу с чистой совестью ...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:14 07-12-2025

Что же там за дрова чтоб надо ночью выйти их показывать.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:02:16 07-12-2025

Гость (10:06:14 07-12-2025) Что же там за дрова чтоб надо ночью выйти их показывать.... Какая разница: дрова не дрова. Человека убили и не важно ночью или днем

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:56 07-12-2025

Опознавательные зеаки? Это у самолетов. У машин номера

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:23 07-12-2025

насколько нужно быть умственно-отсталыми, что бы провернуть такое дело. Это настолько тупо, что просто невозможно поверить, что такое может быть на самом деле: на кой черт надо было убивать владельца, если все равно собирались угнать машину? Ну и угнали бы ее ночью...Зачем сожгли первую машину, почему ее тоже не угнали в Екб и не продали? Как ее можно выставить на продажу авто без документов??? На что был расчет? Как на учет в ГАИ новый владелец бы ее поставил? Короче бред какой то... либо все вообще не так было, как в статье

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:02 07-12-2025

Гость (13:04:23 07-12-2025) насколько нужно быть умственно-отсталыми, что бы провернуть ... Например, на запчасти берут с документами? Или цена не устроила покупателей.. причин беспредела бесконечный.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:56:31 07-12-2025

беспечность и детский сад кругом. люди, вы чо как дитятки-то!

  -4 Нравится
Ответить
