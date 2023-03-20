В Польше пригрозили вступить в конфликт с РФ в случае поражения Украины

В России в ответ на эти слова заявили, что участие Варшавы в конфликте будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны

20 марта 2023, 11:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Варшава вмешается в противостояние с Москвой в случае поражения Киева. Об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский, передаёт Lenta.ru.

"Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт", – сказал дипломат в эфире телеканала LCI, подчеркнув, что конфликт на Украине представляет собой сражение за основные западные ценности и культуру, и потому "так важно победить".

Власти РФ уже отреагировали на это заявление. В частности, высказался глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий:

"Прямое участие Польши в украинском конфликте, неважно – при поражении Киева или до его капитуляции, будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны", – написал он в телеграм-канале.

Он также выразил мнение, что Росцишевский своим высказыванием "явно превысил свои "полномочия", пытаясь перехватить инициативу и подтолкнуть коллективный Запад к самоубийству".

Тем не менее в Польше уже опровергли заявление посла, заявив, что "в некоторых СМИ [оно] было интерпретировано в отрыве от контекста, в котором было дано", пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к разрешению конфликта на Украине политико-дипломатическим путём, однако "ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации".