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В Польше пригрозили вступить в конфликт с РФ в случае поражения Украины

В России в ответ на эти слова заявили, что участие Варшавы в конфликте будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны

20 марта 2023, 11:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Варшава вмешается в противостояние с Москвой в случае поражения Киева. Об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский, передаёт Lenta.ru.

"Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт", – сказал дипломат в эфире телеканала LCI, подчеркнув, что конфликт на Украине представляет собой сражение за основные западные ценности и культуру, и потому "так важно победить".

Власти РФ уже отреагировали на это заявление. В частности, высказался глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий:

"Прямое участие Польши в украинском конфликте, неважно – при поражении Киева или до его капитуляции, будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны", – написал он в телеграм-канале.

Он также выразил мнение, что Росцишевский своим высказыванием "явно превысил свои "полномочия", пытаясь перехватить инициативу и подтолкнуть коллективный Запад к самоубийству".

Тем не менее в Польше уже опровергли заявление посла, заявив, что "в некоторых СМИ [оно] было интерпретировано в отрыве от контекста, в котором было дано", пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к разрешению конфликта на Украине политико-дипломатическим путём, однако "ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации".

Комментарии 10

  • Это просто разговоры.После так называемого "вступления" Польши в конфликт от неё ничего не останется.Будут ли партнёры после этого тоже "вступать"?Вряд ли )
    20 марта, Гость   Ответить
  • Еще бы, ведь на новых польских монетах Львов уже изобразили. Гиена своего не упустит
    20 марта, Гость   Ответить
  • Мы Русские...и нам всем пора уяснить и передавать из поколения в поколение, что нам никто и никогда другом не будет...Надеется только на себя, на свой народ, на свои заводы, а эти европейцы и те кто им подражают пускай загнуться...
    20 марта, Гость   Ответить
  • Польша уже давно и активно участвует.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Ты даже по-русски писать не научился, а что-то тут вещаешь.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Ну так то она уже участвует. Если бы НАТО в этом не участвовало, вряд ли это длилось бы второй год
    20 марта, Гость   Ответить
  • Польша. Да нет такого государства. Еще Вольфович сказал. А он знал.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Еще Вольфович сказал. А он знал================================ Гость, Вольфович знал и где он сейчас? Лучше живи и не знай эту ерунду, зачем тебе идти по стопам Вольфовича?
    20 марта, Гость   Ответить
  • У Вольфовича был неплохой путь. Много бандеровцев на своем пути умерло гораздо раньше. Даже пробандеровцев. И еще умрет
    21 марта, Гость   Ответить
  • Ты даже по-русски писать не научился, а что-то тут вещаешь.====Это место, где высказывают свою точку зрения, мнение, а не по-вякать....Идите дальше.
    21 марта, Гость   Ответить
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