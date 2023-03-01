Польша обязала украинских беженцев платить за места в центрах проживания

Польские журналисты уверены, что ряд украинских беженцев, которые уже нашли работу, всё равно покинут страну из-за нехватки денег

01 марта 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 1 марта Польша обязала украинских беженцев платить за размещение в центрах проживания в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам журналисток Interia Паулины Совы и Юстыны Качмарчик, сейчас в стране находятся более миллиона беженцев. Новые правила оплаты за размещение в местах коллективного проживания касаются 80 тысяч человек. С июня аналогичные законы действуют и в отношении тех, кто жил в польских семьях.

Несмотря на то, что о новых правилах стало известно ещё в сентябре прошлого года, украинцы им удивились, поскольку расценивали эту меру как гипотетическую. Как отметил полномочный представитель правительства по вопросам беженцев с Украины Павел Шефернакер, этот способ призван заставить беженцев искать работу и проводить меньше времени в местах массового проживания.

Вместе с тем есть и ряд исключений – дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, беременные женщины и те, кто воспитывает детей в возрасте до года. Также не должны платить матери или другие опекуны, самостоятельно ухаживающие за тремя или более несовершеннолетними детьми на территории Польши.

Вместе с тем польские журналистки уверены, что ряд украинских беженцев, которые уже нашли работу, всё равно покинут страну из-за нехватки денег.