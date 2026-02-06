В преддверии масленичной недели диетологи назвали безопасную норму блинов

Снизить нагрузку на организм можно и за счет более легкого рецепта

06 февраля 2026, 13:59, ИА Амител

Блины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

До Масленицы остается чуть больше недели, поэтому диетологи напоминают о чувстве меры и называют безопасную норму блинов. Эксперты советуют не включать блины в каждый прием пищи и ограничивать их употребление даже в праздничные дни, пишет "Блокнот".

По мнению специалистов, без вреда для здоровья можно съедать около двух-четырех блинов в день, что составляет до 250 граммов, при условии отказа от обильных и калорийных начинок.

Снизить нагрузку на организм можно и за счет более легкого рецепта. Диетологи рекомендуют частично заменять белую муку цельнозерновой, уменьшать количество сахара или вовсе обходиться без него, а также выбирать нежирные молочные продукты.

Для приготовления блинов советуют использовать антипригарную сковороду и жарить без добавления масла, чтобы сделать блюдо менее калорийным.