В преддверии масленичной недели диетологи назвали безопасную норму блинов
06 февраля 2026, 13:59, ИА Амител
До Масленицы остается чуть больше недели, поэтому диетологи напоминают о чувстве меры и называют безопасную норму блинов. Эксперты советуют не включать блины в каждый прием пищи и ограничивать их употребление даже в праздничные дни, пишет "Блокнот".
По мнению специалистов, без вреда для здоровья можно съедать около двух-четырех блинов в день, что составляет до 250 граммов, при условии отказа от обильных и калорийных начинок.
Снизить нагрузку на организм можно и за счет более легкого рецепта. Диетологи рекомендуют частично заменять белую муку цельнозерновой, уменьшать количество сахара или вовсе обходиться без него, а также выбирать нежирные молочные продукты.
Для приготовления блинов советуют использовать антипригарную сковороду и жарить без добавления масла, чтобы сделать блюдо менее калорийным.
Чушь несут все эти диетологи!!!!!Сколько организм просит,столько и нужно есть!!!!