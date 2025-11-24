В Приморье "обезумевшая" мать изрезала ножом трехлетнего сына

Женщина нанесла ребенку множественные ножевые ранения

В Артеме (Приморский край) 27-летняя местная жительница набросилась с ножом на своего трехлетнего сына. О страшном происшествии сообщил телеграм-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в квартире на улице Харьковской. Спастись мальчику от обезумевшей матери удалось лишь благодаря оперативному вмешательству соседей, которые в тот момент пришли в гости и смогли остановить женщину.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали ребенку необходимую медпомощь и госпитализировали его. Состояние мальчика оценили как тяжелое.

«За покушение на убийство возбуждено уголовное дело. Позднее правоохранители составили еще два административных протокола – за употребление запрещенных веществ и неисполнение родительских обязанностей», – пишет телеграм-канал.

Также уточняется, что на такой шаг женщина пошла из-за того, что мальчик очень громко кричал. К слову, у женщины есть еще один ребенок, ему 5 лет. За ним сейчас присматривают родственники.

