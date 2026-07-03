В Родинском районе потушили ландшафтный пожар площадью 900 квадратных метров
В результате возгорания повреждены некапитальные строения фермерского хозяйства
03 июля 2026, 12:31, ИА Амител
Пожар в Родинском районе / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Родинском районе Алтайского края днем 2 июля произошел крупный ландшафтный пожар. Огонь охватил сухую траву вблизи села Раздольное и повредил постройки фермы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, площадь возгорания составила около 900 квадратных метров.
В результате пожара повреждены некапитальные строения фермерского хозяйства. Угрозы распространения огня на жилые дома и населенный пункт удалось избежать.
К ликвидации возгорания привлекались шесть сотрудников МЧС и три автоцистерны. В настоящее время специалисты устанавливают причину возникновения пожара.
Комментарии 0