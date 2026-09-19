В России стоимость автозапчастей в среднем увеличилась на 8%

Максимальный рост — у Toyota, Mitsubishi, Honda

19 сентября 2026, 11:22, ИА Амител

Обслуживание авто, ремонт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Обновленный справочник цен на автозапчасти от Российского союза автостраховщиков вступил в силу 19 сентября. По сравнению с предыдущей редакцией стоимость деталей выросла в среднем на 8,2%, пишут "Известия".

Подорожание неравномерно распределилось по маркам автомобилей. Стоимость запчастей для Toyota, Mitsubishi и Honda увеличилась сильнее всего — примерно на 13%. Для KIA, Daewoo и Chery рост составил 4,6–4,8%. Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и ВАЗ оказались в середине диапазона с увеличением от 7,5 до 9,3%.

Новый справочник применяется к ДТП, произошедшим с 19 сентября 2026 года, поскольку размер выплат по ОСАГО рассчитывается на дату аварии. Это значит, что компенсации по таким страховым случаям увеличатся.

Пересмотр цен связан с обновленной методикой формирования справочников, которую Банк России утвердил в июле 2026 года. Теперь при расчете средней стоимости учитываются цены на оригинальные детали, составляющие не менее 30% от медианной цены. Аналоги, которые дешевле оригинала на 70% и более, в расчет не включаются.