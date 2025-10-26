НОВОСТИЗдоровье

В России будут ежегодно проверять репродуктивное здоровье детей с 13 лет

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года

26 октября 2025, 22:20, ИА Амител

Врачи в поликлинике / Фото: amic.ru
Врачи в поликлинике / Фото: amic.ru

В России изменили правила профилактических медосмотров детей. Теперь первые осмотры у невролога и стоматолога будут проходить позже, а ежегодные проверки репродуктивного здоровья начнутся на год раньше. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ вступил в силу 1 сентября 2025 года. Он будет действовать шесть лет – до 1 сентября 2031-го.

Ранее осмотр акушера-гинеколога для девочек и детского уролога-андролога для мальчиков проводили в три года, затем – в шесть лет, а начиная с 14 лет – каждый год. Согласно новой редакции, специалисты будут впервые осматривать детей в шесть лет, а ежегодные осмотры начнутся на год раньше – с 13 лет.

Из программы медосмотра ребенка в возрасте одного месяца исключили невролога и стоматолога. Теперь это только прием у педиатра, детского хирурга и офтальмолога.

Невролог будет проводить первый профилактический осмотр в три месяца, а стоматолог – в год. Ежегодные осмотры детского стоматолога также предусмотрены в новых правилах.

Фото: Marcelo Leal / unsplash.com

В России репродуктивное здоровье детей будут проверять с шести лет

Соответствующий приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года
НОВОСТИЗдоровье
Здоровье Россия дети медицина

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

23:25:05 26-10-2025

Не понимаю в чем смысл этих осмотров. Пояснили бы чем вызвано такое внимание государства.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

07:00:57 27-10-2025

эти осмотры делаются грубо, нетактично. Для врача это привычно, а для девочек - сильный стресс. Такие осмотры, как сейчас они проводятся, не нужны.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:57 27-10-2025

И чем помогут осмотры? Жилье молодым дадут или работу высокооплачиваемую? Или сразу с 13 лет рожать? Демографы из общественной палаты?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:59:00 27-10-2025

Честно говоря,проверяй не проверяй репродуктивное здоровье все равно рожать не будут если не будет уверенности в завтрашнем дне

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:16:27 27-10-2025

гость (09:59:00 27-10-2025) Честно говоря,проверяй не проверяй репродуктивное здоровье в... будут либо рожать либо сидеть

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:51:50 27-10-2025

Гость (13:16:27 27-10-2025) будут либо рожать либо сидеть... Где же столько тюрем вы наберете если сажать соберетесь

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:42 27-10-2025

Меня это злит. Люди как скот

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:17 27-10-2025

А почему только до 31 года?
Эксперименты все устраиваете над детьми?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:56 27-10-2025

Гость (12:00:17 27-10-2025) А почему только до 31 года? Эксперименты все устраиваете... А потом некого будет проверять, да и поздно пить боржоми.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров