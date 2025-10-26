В России будут ежегодно проверять репродуктивное здоровье детей с 13 лет
Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года
26 октября 2025, 22:20, ИА Амител
В России изменили правила профилактических медосмотров детей. Теперь первые осмотры у невролога и стоматолога будут проходить позже, а ежегодные проверки репродуктивного здоровья начнутся на год раньше. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ вступил в силу 1 сентября 2025 года. Он будет действовать шесть лет – до 1 сентября 2031-го.
Ранее осмотр акушера-гинеколога для девочек и детского уролога-андролога для мальчиков проводили в три года, затем – в шесть лет, а начиная с 14 лет – каждый год. Согласно новой редакции, специалисты будут впервые осматривать детей в шесть лет, а ежегодные осмотры начнутся на год раньше – с 13 лет.
Из программы медосмотра ребенка в возрасте одного месяца исключили невролога и стоматолога. Теперь это только прием у педиатра, детского хирурга и офтальмолога.
Невролог будет проводить первый профилактический осмотр в три месяца, а стоматолог – в год. Ежегодные осмотры детского стоматолога также предусмотрены в новых правилах.
23:25:05 26-10-2025
Не понимаю в чем смысл этих осмотров. Пояснили бы чем вызвано такое внимание государства.
07:00:57 27-10-2025
эти осмотры делаются грубо, нетактично. Для врача это привычно, а для девочек - сильный стресс. Такие осмотры, как сейчас они проводятся, не нужны.
09:42:57 27-10-2025
И чем помогут осмотры? Жилье молодым дадут или работу высокооплачиваемую? Или сразу с 13 лет рожать? Демографы из общественной палаты?
09:59:00 27-10-2025
Честно говоря,проверяй не проверяй репродуктивное здоровье все равно рожать не будут если не будет уверенности в завтрашнем дне
13:16:27 27-10-2025
гость (09:59:00 27-10-2025) Честно говоря,проверяй не проверяй репродуктивное здоровье в... будут либо рожать либо сидеть
14:51:50 27-10-2025
Гость (13:16:27 27-10-2025) будут либо рожать либо сидеть... Где же столько тюрем вы наберете если сажать соберетесь
11:21:42 27-10-2025
Меня это злит. Люди как скот
12:00:17 27-10-2025
А почему только до 31 года?
Эксперименты все устраиваете над детьми?
12:30:56 27-10-2025
Гость (12:00:17 27-10-2025) А почему только до 31 года? Эксперименты все устраиваете... А потом некого будет проверять, да и поздно пить боржоми.