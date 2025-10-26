В России будут ежегодно проверять репродуктивное здоровье детей с 13 лет

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года

26 октября 2025, 22:20, ИА Амител

Врачи в поликлинике / Фото: amic.ru

В России изменили правила профилактических медосмотров детей. Теперь первые осмотры у невролога и стоматолога будут проходить позже, а ежегодные проверки репродуктивного здоровья начнутся на год раньше. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ вступил в силу 1 сентября 2025 года. Он будет действовать шесть лет – до 1 сентября 2031-го.

Ранее осмотр акушера-гинеколога для девочек и детского уролога-андролога для мальчиков проводили в три года, затем – в шесть лет, а начиная с 14 лет – каждый год. Согласно новой редакции, специалисты будут впервые осматривать детей в шесть лет, а ежегодные осмотры начнутся на год раньше – с 13 лет.

Из программы медосмотра ребенка в возрасте одного месяца исключили невролога и стоматолога. Теперь это только прием у педиатра, детского хирурга и офтальмолога.

Невролог будет проводить первый профилактический осмотр в три месяца, а стоматолог – в год. Ежегодные осмотры детского стоматолога также предусмотрены в новых правилах.