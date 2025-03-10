В России единовременное пособие при усыновлении выросло до 206 тысяч рублей

На него претендуют граждане, усыновившие ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, приходящихся друг другу братьями или сестрами

10 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

С 1 февраля 2025 года в России значительно выросло пособие, положенное при усыновлении детей. На него претендуют граждане, усыновившие ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, приходящихся друг другу братьями или сестрами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по соцполитике Екатерину Стенякину.

Размер повышенной выплаты теперь составляет почти 206 тысяч рублей на каждого ребенка. В соответствии с постановлением правительства РФ пособие проиндексировали на 9,5%. Прибавка составила почти 18 тысяч рублей.

На районный коэффициент выплату также увеличат для районов или регионов со сложными условиями проживания и труда. Заявление на единовременное пособие можно подать через портал "Госуслуги", а также в СФР или МФЦ. Это можно сделать в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении. Пособие назначают в течение десяти рабочих дней с момента подачи заявления, на выплату дается еще пять рабочих дней.