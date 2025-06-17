Впервые атаки с помощью вредоносного программного обеспечения зафиксировали в Италии

17 июня 2025, 12:45, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Клиентов российских банков пытаются атаковать с помощью нового вредоносного программного обеспечения SuperCard. Ранее киберпреступники активно использовали его в европейских странах, например в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

С помощью приложения хакеры перехватывают NFC-трафик, который обеспечивает беспроводную связь на коротких расстояниях и позволяет оплачивать покупки. После этого хакеры могут похищать данные карт клиентов и средства со счетов.

Эксперты уточнили, что основой для SuperCard стало легальное приложение NFCGate, разработанное в Германии в 2015 году. Его разработка подразумевала создание инструмента мониторинга и анализа NFC-трафика. Однако в 2023 году его уже начали использовать в преступных целях.

По итогам первого квартала 2025 года ущерб россиян от использования вариаций NFCGate составил 432 млн рублей. При этом сетевые преступники скомпрометировали более 175 тысяч Android-устройств.