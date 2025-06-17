В России хакеры тестируют новый способ кражи денег с банковских карт
Впервые атаки с помощью вредоносного программного обеспечения зафиксировали в Италии
17 июня 2025, 12:45, ИА Амител
Клиентов российских банков пытаются атаковать с помощью нового вредоносного программного обеспечения SuperCard. Ранее киберпреступники активно использовали его в европейских странах, например в Италии. Об этом сообщает ТАСС.
С помощью приложения хакеры перехватывают NFC-трафик, который обеспечивает беспроводную связь на коротких расстояниях и позволяет оплачивать покупки. После этого хакеры могут похищать данные карт клиентов и средства со счетов.
Эксперты уточнили, что основой для SuperCard стало легальное приложение NFCGate, разработанное в Германии в 2015 году. Его разработка подразумевала создание инструмента мониторинга и анализа NFC-трафика. Однако в 2023 году его уже начали использовать в преступных целях.
По итогам первого квартала 2025 года ущерб россиян от использования вариаций NFCGate составил 432 млн рублей. При этом сетевые преступники скомпрометировали более 175 тысяч Android-устройств.
13:27:16 17-06-2025
обеспечивает беспроводную связь на коротких расстояниях --- что это? Карту надо поближе к терминалу подносить, чтобы сигнал не перхватили? Или о чем речь?
13:28:10 17-06-2025
Наличку таскать что-ли?
14:24:18 17-06-2025
Гость (13:28:10 17-06-2025) Наличку таскать что-ли?... Прям уж таскать. Пачка денег, весом как телефон, вместит в себя лям рублей.
13:28:27 17-06-2025
Наверное сигнал с телефона при оплате покупки могут перехватить