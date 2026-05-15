Инициатива может стать важным шагом в развитии семейной политики России

15 мая 2026, 14:52, ИА Амител

Многодетная мать / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

ЛДПР предложила законопроект, который присвоит статус ветерана труда женщинам, воспитавшим трех и более детей и имеющим стаж работы не менее 15 лет. Документ будет внесен в Госдуму 15 мая, сообщает "Газета.ru".

Партия считает, что нынешнее законодательство игнорирует труд и социальный вклад многодетных матерей, что приводит к социальной несправедливости.

«ЛДПР предлагает внести изменения в закон "О ветеранах" и включить в список ветеранов труда женщин, которые родили и воспитали трех и более детей. При этом у них должен быть трудовой стаж не менее 15 лет», — сообщает издание.

После того как третьему ребенку исполнится 18 лет, такие женщины смогут получить статус ветерана труда.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что признание этой категории ветеранами труда подчеркнет важность материнского труда, повысит статус многодетных матерей в обществе и предоставит им социальные гарантии, такие как компенсация расходов на жилье и коммунальные услуги, медицинская и протезно-ортопедическая помощь и выплаты.

Глава партии Леонид Слуцкий заявил, что многодетные матери фактически работают без выходных и отпусков.