В России многодетным матерям предложили давать статус ветерана труда
Инициатива может стать важным шагом в развитии семейной политики России
15 мая 2026, 14:52, ИА Амител
ЛДПР предложила законопроект, который присвоит статус ветерана труда женщинам, воспитавшим трех и более детей и имеющим стаж работы не менее 15 лет. Документ будет внесен в Госдуму 15 мая, сообщает "Газета.ru".
Партия считает, что нынешнее законодательство игнорирует труд и социальный вклад многодетных матерей, что приводит к социальной несправедливости.
«ЛДПР предлагает внести изменения в закон "О ветеранах" и включить в список ветеранов труда женщин, которые родили и воспитали трех и более детей. При этом у них должен быть трудовой стаж не менее 15 лет», — сообщает издание.
После того как третьему ребенку исполнится 18 лет, такие женщины смогут получить статус ветерана труда.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что признание этой категории ветеранами труда подчеркнет важность материнского труда, повысит статус многодетных матерей в обществе и предоставит им социальные гарантии, такие как компенсация расходов на жилье и коммунальные услуги, медицинская и протезно-ортопедическая помощь и выплаты.
Глава партии Леонид Слуцкий заявил, что многодетные матери фактически работают без выходных и отпусков.
«Это огромный труд, ответственность и ежедневная забота, от которых зависит благополучие семей и будущее страны. Однако государство пока не оценивает этот вклад должным образом», — отметил он.
15:42:59 15-05-2026
начальнике это хороший закон)
17:20:10 15-05-2026
а отцы чтобы не воспитывают детей?
17:38:03 15-05-2026
Средства защиты им выдавать!
17:40:45 15-05-2026
какого труда? детопроизводства? вот как раз многодетные меньше всего трудятся. Многодетным много льгот. А вот получение статуса ветеран труда нужно четко определить критерии. А то его получают не за стаж, а по знакомству.
20:38:43 15-05-2026
Если и прсваивать звание, то только тем, кто нормальных детей воспитал, а то дойдем до того, что алкашки станут Ветеранами труда, а дети по интернатам, потом по тюрьмам. Была у нас такая мамаша,правда не особо пьющая. Детей семеро, один человеком вырос, одноклассник мой, хватило ума после восьмилетки уйти в училище и жить там в общаге. Вот он сам себе жизнь создал нормальную. Вот его наградить надо, какие трудности пережил парень, трудяга каких поискать. А остальные братья , кто спился, кто пропал в колонии, одного по пьянке убили. А она мать со сльготами, ни детьми толком не занималась, ни работой. Детей не забирали, потому что она не очень пила. Дома нищета, но не грязно. Вещи им выдавали, люди несли , что могли, в школе бесплатное питание, учебники, тетради, ручки, карандаши. вообще ничего не покупали, даже ранцы выдавали.