В Госдуме предложили сделать бесплатный проезд по платным трассам для многодетных
Депутаты от "Справедливой России" направили обращение в Минтранс, назвав эту меру логичным продолжением льгот на общественный транспорт
24 апреля 2026, 11:00, ИА Амител
Депутаты фракции "Справедливая Россия" выступили с инициативой освободить многодетные семьи и людей с инвалидностью от платы за проезд по федеральным трассам, сообщает РИА Новости.
Авторами обращения стали лидер партии Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В документе говорится, что изменения необходимо внести в законодательство о дорожной деятельности в рамках национальных целей по поддержке демографии и социально уязвимых категорий граждан.
Миронов в беседе с агентством напомнил, что "Справедливая Россия" давно добивается введения льгот на платных дорогах.
«Сегодня мы просим Минтранс поддержать нашу позицию и предусмотреть право бесплатного проезда хотя бы для многодетных семей и людей с инвалидностью. Тем более что для этих категорий уже действуют льготы на общественный транспорт», — пояснил парламентарий.
Лантратова, в свою очередь, отметила, что региональный опыт подтверждает эффективность транспортных льгот. Однако в Москве и Санкт-Петербурге многодетные семьи получают скидки только на городской транспорт, а проблема междугородних поездок по платным трассам остается нерешенной.
«Учитывая важность многодетных семей для демографической политики страны и наличие аналогичных льгот для школьных автобусов, видим логичным распространение этих мер на многодетные семьи. А поддержка в этом ключе граждан с инвалидностью станет последовательным шагом в развитии системы выдаваемых им социальных гарантий», — заявила депутат.
По словам Лантратовой, предложенная мера не только снизит финансовую нагрузку на самые уязвимые категории населения, но и повысит безопасность на дорогах — сократится число вынужденных поездок по перегруженным бесплатным трассам.
11:05:45 24-04-2026
Цыгане поди попросили? Они часто кочуют - традиция такая.
11:22:05 24-04-2026
Многодетные возят своих детей в садик и школу каждое утро по платным трассам?!) Если раз в год в отпуск,то спасибо вам депутаты-благодеятели за такую огромную заботу
11:37:05 24-04-2026
Миронов!....это все объясняет, все их инициативы пустозвонство....
13:40:54 24-04-2026
Платные трассы - отменяйте дорожный налог и акциз на бензин.
14:09:06 24-04-2026
Вежливый Человек (13:40:54 24-04-2026) Платные трассы - отменяйте дорожный налог и акциз на бензин.... Это ж где такое счастье в мире есть? Ты это , закусывай и отделяй мух от котлет!
13:52:20 24-04-2026
Там, где есть многодетные семьи, как правило, нет платных дорог.
14:12:58 24-04-2026
Гость (13:52:20 24-04-2026) Там, где есть многодетные семьи, как правило, нет платных до... В Бельмесево? Вот потому то и не строят туда дорог.
14:33:37 24-04-2026
Ему точно в ВДВ бак стрясли!
15:44:27 15-05-2026
транспортный налог если не отменили для данной категории - отменить. чтобы возить большую семью, надо двигатель мощный