В Госдуме предложили сделать бесплатный проезд по платным трассам для многодетных

Депутаты от "Справедливой России" направили обращение в Минтранс, назвав эту меру логичным продолжением льгот на общественный транспорт

24 апреля 2026, 11:00, ИА Амител

Трасса / Фото: amic.ru

Депутаты фракции "Справедливая Россия" выступили с инициативой освободить многодетные семьи и людей с инвалидностью от платы за проезд по федеральным трассам, сообщает РИА Новости.

Авторами обращения стали лидер партии Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В документе говорится, что изменения необходимо внести в законодательство о дорожной деятельности в рамках национальных целей по поддержке демографии и социально уязвимых категорий граждан.

Миронов в беседе с агентством напомнил, что "Справедливая Россия" давно добивается введения льгот на платных дорогах.

«Сегодня мы просим Минтранс поддержать нашу позицию и предусмотреть право бесплатного проезда хотя бы для многодетных семей и людей с инвалидностью. Тем более что для этих категорий уже действуют льготы на общественный транспорт», — пояснил парламентарий.

Лантратова, в свою очередь, отметила, что региональный опыт подтверждает эффективность транспортных льгот. Однако в Москве и Санкт-Петербурге многодетные семьи получают скидки только на городской транспорт, а проблема междугородних поездок по платным трассам остается нерешенной.

«Учитывая важность многодетных семей для демографической политики страны и наличие аналогичных льгот для школьных автобусов, видим логичным распространение этих мер на многодетные семьи. А поддержка в этом ключе граждан с инвалидностью станет последовательным шагом в развитии системы выдаваемых им социальных гарантий», — заявила депутат.

По словам Лантратовой, предложенная мера не только снизит финансовую нагрузку на самые уязвимые категории населения, но и повысит безопасность на дорогах — сократится число вынужденных поездок по перегруженным бесплатным трассам.