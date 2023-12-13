В России могут до конца года принять решение об изменении программы льготной ипотеки
По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, дискуссии по этому вопросу идут до сих пор
13 декабря 2023, 07:43, ИА Амител
Решение об изменении программы льготной ипотеки могут принять до конца 2023 года, сказал замминистра финансов Иван Чебесков.
"До сих пор идут дискуссии, и вопрос прорабатывается. Но мне кажется, что до конца года решение будет принято", – цитирует его ТАСС.
Ранее Минфин предложил поднять размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 30%. Как отмечает агентство, Центробанк это поддерживает.
В Госдуме считают, что поднятие до 30% минимального первоначального взноса окажет благотворное влияние на рынок жилья.
Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года на покупку нового жилья у застройщиков. Максимальная ставка по ней – 8%.
08:40:55 13-12-2023
Давно пора это сделать. Пора уже заканчивать искажать рыночное поле столь сильно
09:51:17 13-12-2023
Ну всё, цены на квартиры взлетят теперь!