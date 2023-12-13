В России могут до конца года принять решение об изменении программы льготной ипотеки

По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, дискуссии по этому вопросу идут до сих пор

13 декабря 2023, 07:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Решение об изменении программы льготной ипотеки могут принять до конца 2023 года, сказал замминистра финансов Иван Чебесков.

"До сих пор идут дискуссии, и вопрос прорабатывается. Но мне кажется, что до конца года решение будет принято", – цитирует его ТАСС.

Ранее Минфин предложил поднять размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 30%. Как отмечает агентство, Центробанк это поддерживает.

В Госдуме считают, что поднятие до 30% минимального первоначального взноса окажет благотворное влияние на рынок жилья.

Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года на покупку нового жилья у застройщиков. Максимальная ставка по ней – 8%.