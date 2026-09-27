В России могут пересмотреть правила возврата купленных онлайн товаров

Эксперт предсказал возможные поправки в законодательстве

27 сентября 2026, 20:30, ИА Амител

Склад Ozon / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Правила возврата товаров надлежащего качества на маркетплейсах могут пересмотреть из-за массовых злоупотреблений со стороны покупателей. Об этом РИА Новости заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

"Однако масштаб явления действительно требует внимания. Необходима точечная корректировка законодательства о защите прав потребителей, прежде всего в части возврата качественных товаров, купленных на маркетплейсах, — когда у товара нет недостатков, но он не подошел покупателю либо тот просто изменил решение", — сказал он.

Эксперт предлагает точечно скорректировать законодательство. По его мнению, необходимо запретить возврат категорий товаров, которые нельзя вернуть в обычных магазинах: продуктов питания и лекарственных средств. Вместе с этим следует изменить порядок для электроники, косметики и парфюмерии, чтобы возможность возврата появлялась только после того, как покупатель осмотрел товар при получении и подтвердил его приемку.

"Необходимо также повысить прозрачность контроля за возвратами для продавцов. Бывают ситуации, когда предприниматель видит большое количество отказов, а позднее выясняет, что товар был поврежден на одном из этапов логистической цепочки и утратил товарный вид. Если подобные издержки полностью перекладывать на продавца, в конечном счете он будет вынужден включить их в цену", — добавил Смелов.

Он также подчеркнул, что сейчас по закону товары без дефектов, купленные в обычном магазине, возврату не подлежат, и эту логику целесообразно распространить на онлайн-торговлю.

Как отметил эксперт, поправки в законодательство будут внесены, в том числе в закон "О защите прав потребителей". Правительство наделят полномочиями определять категории товаров, для которых установят особый порядок возврата и отказа от покупки.