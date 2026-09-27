В России могут пересмотреть правила возврата купленных онлайн товаров
Эксперт предсказал возможные поправки в законодательстве
27 сентября 2026, 20:30, ИА Амител
Правила возврата товаров надлежащего качества на маркетплейсах могут пересмотреть из-за массовых злоупотреблений со стороны покупателей. Об этом РИА Новости заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
"Однако масштаб явления действительно требует внимания. Необходима точечная корректировка законодательства о защите прав потребителей, прежде всего в части возврата качественных товаров, купленных на маркетплейсах, — когда у товара нет недостатков, но он не подошел покупателю либо тот просто изменил решение", — сказал он.
Эксперт предлагает точечно скорректировать законодательство. По его мнению, необходимо запретить возврат категорий товаров, которые нельзя вернуть в обычных магазинах: продуктов питания и лекарственных средств. Вместе с этим следует изменить порядок для электроники, косметики и парфюмерии, чтобы возможность возврата появлялась только после того, как покупатель осмотрел товар при получении и подтвердил его приемку.
"Необходимо также повысить прозрачность контроля за возвратами для продавцов. Бывают ситуации, когда предприниматель видит большое количество отказов, а позднее выясняет, что товар был поврежден на одном из этапов логистической цепочки и утратил товарный вид. Если подобные издержки полностью перекладывать на продавца, в конечном счете он будет вынужден включить их в цену", — добавил Смелов.
Он также подчеркнул, что сейчас по закону товары без дефектов, купленные в обычном магазине, возврату не подлежат, и эту логику целесообразно распространить на онлайн-торговлю.
Как отметил эксперт, поправки в законодательство будут внесены, в том числе в закон "О защите прав потребителей". Правительство наделят полномочиями определять категории товаров, для которых установят особый порядок возврата и отказа от покупки.
09:28:53 28-09-2026
Эта инициатива крупных торговых центров? у которых аренды нет?
10:04:32 28-09-2026
"Он также подчеркнул, что сейчас по закону товары без дефектов, купленные в обычном магазине, возврату не подлежат, и эту логику целесообразно распространить на онлайн-торговлю."
А глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. Закон о ЗПП читал?
14:06:45 28-09-2026
я (10:04:32 28-09-2026) "Он также подчеркнул, что сейчас по закону товары без дефект...
Да, он прав. Товар надлежащего качества можно обменять (!), если он не подошёл, в течение 14 дней. И в том случае, если подходящего по фасону, размеру и т п. Товара нет в наличии, то можно потребовать возврата денежных средств.
Всё это в том случае, если товар не из спец.перечня.
В то время как при дистанционной торговле - 7 дней на возврат сразу по любым причинам. К тому же нет никакого "перечня". За исключением товара, сделанного на заказ, на отрез, на развес, отлив и т.п. (т.е. индивидуально определенного)
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