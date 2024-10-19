В России могут заблокировать сервис Speedtest
В случае нарушения российского законодательства
19 октября 2024, 12:18, ИА Амител
Приложение SpeedTest / Фото: unsplash.com
Сервис измерения скорости интернета Ookla Speedtest могут заблокировать в России, сообщили "Известиям" в РКН.
Это сделают в том случае, если установят, что работа сайта несет угрозу устойчивости, безопасности и целостности работы интернета и сети связи общего пользования на территории РФ.
Ранее компанию Ookla обвинили в том, что она делится полученной информацией с американскими спецслужбами.
12:36:40 19-10-2024
Здравствуй железный занавес
16:31:19 19-10-2024
Гость (12:36:40 19-10-2024) Здравствуй железный занавес ... Ты реальный дурачек или просто прикидываешься?
12:57:27 19-10-2024
2ip...меряй сколь хошь
13:42:11 19-10-2024
... а могут и не заблокировать...
"Может "Да",а может "Нет"... Пойду я...
16:50:55 19-10-2024
Все не заблокируете.А потому что ссыкуны.И так во всем.