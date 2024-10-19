В России могут заблокировать сервис Speedtest

В случае нарушения российского законодательства

19 октября 2024, 12:18, ИА Амител

Приложение SpeedTest / Фото: unsplash.com

Сервис измерения скорости интернета Ookla Speedtest могут заблокировать в России, сообщили "Известиям" в РКН.

Это сделают в том случае, если установят, что работа сайта несет угрозу устойчивости, безопасности и целостности работы интернета и сети связи общего пользования на территории РФ.

Ранее компанию Ookla обвинили в том, что она делится полученной информацией с американскими спецслужбами.