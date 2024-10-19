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В России могут заблокировать сервис Speedtest

В случае нарушения российского законодательства

19 октября 2024, 12:18, ИА Амител

Приложение SpeedTest / Фото: unsplash.com
Приложение SpeedTest / Фото: unsplash.com

Сервис измерения скорости интернета Ookla Speedtest могут заблокировать в России, сообщили "Известиям" в РКН.

Это сделают в том случае, если установят, что работа сайта несет угрозу устойчивости, безопасности и целостности работы интернета и сети связи общего пользования на территории РФ.

Ранее компанию Ookla обвинили в том, что она делится полученной информацией с американскими спецслужбами.

интернет приложения

Комментарии 5

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Гость

12:36:40 19-10-2024

Здравствуй железный занавес

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Гость

16:31:19 19-10-2024

Гость (12:36:40 19-10-2024) Здравствуй железный занавес ... Ты реальный дурачек или просто прикидываешься?

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Бдыщ...

12:57:27 19-10-2024

2ip...меряй сколь хошь

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Шинник

13:42:11 19-10-2024

... а могут и не заблокировать...
"Может "Да",а может "Нет"... Пойду я...

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Эрг Ноор

16:50:55 19-10-2024

Все не заблокируете.А потому что ссыкуны.И так во всем.

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