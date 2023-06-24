В России наблюдаются перебои в работе Telegram

Мессенджер очень медленно работает

24 июня 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пользователи в России 24 июня массово жалуются на плохую работу Telegram.

Люди сообщают, в частности, о медленной отправке сообщений и загрузке медифайлов. Проверка amic.ru показала, что проблема актуальна.

По данным сервиса по отслеживанию сбоев Downradar, больше всего сообщений о неполадках поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.

С чем связана проблема и когда она решится, пока неизвестно.