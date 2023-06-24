В России наблюдаются перебои в работе Telegram
Мессенджер очень медленно работает
24 июня 2023, 16:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пользователи в России 24 июня массово жалуются на плохую работу Telegram.
Люди сообщают, в частности, о медленной отправке сообщений и загрузке медифайлов. Проверка amic.ru показала, что проблема актуальна.
По данным сервиса по отслеживанию сбоев Downradar, больше всего сообщений о неполадках поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.
С чем связана проблема и когда она решится, пока неизвестно.
17:46:03 24-06-2023
Мессенджеры мессенджерами,но мобильной связи нет с теми родственниками, которые там с кнопочными телефонами.