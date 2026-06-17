Осенью предложения направят в правительство

17 июня 2026, 11:50, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России рассматривается возможность внедрения новой пенсионной программы с государственной поддержкой. Об этом газете "Известия" сообщил Сергей Беляков, руководитель Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

«Основным источником финансирования программы станут средства работодателей, которые будут перечислять их на персональные счета сотрудников в негосударственные пенсионные фонды. Участие в программе будет обязательным для работников при трудоустройстве, однако они смогут выйти из нее по своему желанию», — пояснил он.

Руководитель НАПФ подчеркнул, что новая программа, известная как УПП, будет действовать в дополнение к программе долгосрочных сбережений (ПДС) и станет еще одним инструментом для накопления пенсионных средств.

Беляков также отметил, что обсуждаемая концепция программы получила одобрение со стороны представителей Минфина, Минтруда и Минэкономразвития.

«Выплаты по новой программе будут доступны гражданам после достижения ими пенсионного возраста. Фонды будут инвестировать средства, перечисленные работодателями, для защиты от инфляции и их увеличения», — заключил он.

Ранее сообщалось, что правительство расширило перечень периодов, включаемых в трудовой стаж для расчета пенсии.