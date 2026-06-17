В России появится новая пенсионная программа с господдержкой
Осенью предложения направят в правительство
17 июня 2026, 11:50, ИА Амител
В России рассматривается возможность внедрения новой пенсионной программы с государственной поддержкой. Об этом газете "Известия" сообщил Сергей Беляков, руководитель Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).
«Основным источником финансирования программы станут средства работодателей, которые будут перечислять их на персональные счета сотрудников в негосударственные пенсионные фонды. Участие в программе будет обязательным для работников при трудоустройстве, однако они смогут выйти из нее по своему желанию», — пояснил он.
Руководитель НАПФ подчеркнул, что новая программа, известная как УПП, будет действовать в дополнение к программе долгосрочных сбережений (ПДС) и станет еще одним инструментом для накопления пенсионных средств.
Беляков также отметил, что обсуждаемая концепция программы получила одобрение со стороны представителей Минфина, Минтруда и Минэкономразвития.
«Выплаты по новой программе будут доступны гражданам после достижения ими пенсионного возраста. Фонды будут инвестировать средства, перечисленные работодателями, для защиты от инфляции и их увеличения», — заключил он.
Ранее сообщалось, что правительство расширило перечень периодов, включаемых в трудовой стаж для расчета пенсии.
11:53:33 17-06-2026
еду по Америке на зеленом велике
11:55:48 17-06-2026
в старую уже наворовались?
12:41:56 17-06-2026
Гость (11:55:48 17-06-2026) в старую уже наворовались?... Поверь нам! Не дай себя обмануть другими))))
11:59:02 17-06-2026
Ничего не надо просто увеличьте базовую часть пенсии в три раза.
12:02:43 17-06-2026
Уже третья программа на моей памяти?
В этой примечательно то,что работодатель напрямую будет перечислять в НПФ,с которого спросить будет некому. Он может и обанкротиться,либо показать минимальную доходность - 0,3% (к примеру) годовых.
😂
12:44:25 17-06-2026
Гость (12:02:43 17-06-2026) Уже третья программа на моей памяти?В этой примечательно... Как то глава ПФ (это когда они по всей стране начали строить себе пенсионные дворцы) сказал "Что в ПФ находятся деньги пенсионного фонда, а не деньги пенсионеров"
14:39:46 17-06-2026
Гость (12:02:43 17-06-2026) Уже третья программа на моей памяти?В этой примечательно... третья программа о твоей пенсии.
а ты всё живой.
12:04:42 17-06-2026
Ну то есть они официально хотят разрешить кому-то обирать вообще всех - и работодателей, и сотрудников и класть деньги себе в карман. Потому что только идиот думает, что через 20-30 лет этот фонд будет в добром здравии, а главное, у нас за это время ни разу не поменяется пенсионная система.
12:28:28 17-06-2026
Этим самым местом чую, что государство придумало очередной вариант залезь к гражданам в карман
12:46:16 17-06-2026
Гость (12:28:28 17-06-2026) Этим самым местом чую, что государство придумало очередной в... Накинет государство ещё пяток лет до пенсии и залезать в карман не надо и так там всё останется.
13:58:30 17-06-2026
ВВП (12:46:16 17-06-2026) Накинет государство ещё пяток лет до пенсии и залезать в кар... И накидывать не надо- не будет достаточно стажа и баллов и придётся ждать минималки женщинам до 65 лет,мужчинам до 70 лет. Кто надеется дожить до отметки?
12:49:40 17-06-2026
Очередной лохотрон от гос-ва.
12:55:15 17-06-2026
Неужли не заметно что пенсионеры стали просто нищими - да с голоду уже помирают.А ведь проще простого срочно увеличить базову ставку пенсии хотя бы в пять раз и следить за инфляцией и все.А так как сейчас ну пожилым тогда труба.
12:57:09 17-06-2026
Это для чего предназначено?Для того чтобы плодить новых минцов?Сколько он обокрал народа и какую сумму умахнул?Ему не вынесли заочный смертный приговор?Никак им не дают покоя наши пенсионные отчисления.Господа ,перечисляйте пенсионные налоги каждому участнику на его персональный счёт сразу,и не занимайтесь очередным одурачиванием людей.Мы сами как нибудь позаботимся о сохранности и приумножении наших накоплений.Если бы мы имели все те перечисления ,которые сделаны за весь период,то и на пенсию мы бы смогли выходить гораздо раньше,так как денег там хватило бы на вполне себе обеспеченную старость .Но на пути здесь наше государство со своими пенсионными и социальными фондами,откуда деньги расходуются как заблагорассудится.Мне такой посредник не нужен.Пусть работодатель перечисляет мои 22% на мой персональный счёт,минуя всю эту якобы солидарную государственную пенсионную систему.
13:15:28 17-06-2026
Повсекакий (12:57:09 17-06-2026) Это для чего предназначено?Для того чтобы плодить новых минц... Есть одно НО. Как прокормиться человек, который ни дня не работал (социальной пенсии не будет)?
13:32:08 17-06-2026
ВВП (13:15:28 17-06-2026) Есть одно НО. Как прокормиться человек, который ни дня не ра... Уважаемый,а у нас кто не работает ,тот не ест.
13:46:09 17-06-2026
Повсекакий (13:32:08 17-06-2026) Уважаемый,а у нас кто не работает ,тот не ест.... Согласен, но кушать хочется и у нас социальное государство, так что кормить их всё равно придётся
13:53:02 17-06-2026
ВВП (13:46:09 17-06-2026) Согласен, но кушать хочется и у нас социальное государство, ... Есть богадельни, а иначе зачем церковь, если не помогает "сирым и убогим"?
14:07:52 17-06-2026
ВВП (13:46:09 17-06-2026) Согласен, но кушать хочется и у нас социальное государство, ... Вот поэтому мы и имеем нищенские пенсии и увеличенный возраст выхода на пенсию,потому что наше ,как вы выражаетесь,социальное государство свалило на шею граждан всех этих дармоедов.И мы вынуждены их кормить.Поэтому я не хочу здесь какого то участия государства в распоряжении моих пенсионных накоплений.
17:20:00 17-06-2026
Повсекакий (14:07:52 17-06-2026) Вот поэтому мы и имеем нищенские пенсии и увеличенный возрас...
А Вы прям в отпуске комментарии пишите?
08:45:57 18-06-2026
Гость (17:20:00 17-06-2026) А Вы прям в отпуске комментарии пишите?... Хотите показать свою осведомлённость и рвение в труде перед начальством?Да ,милейший ,представьте ,жертвую своё отпускное время на комментарии ,волнующие ,думаю не только меня.Люди должны понимать все эти лукавые посулы.А вам какое до этого дело?Заинтересован в существующем состоянии грабительского подхода к честным труженикам?
13:57:10 17-06-2026
ПовсекакАй (12:57:09 17-06-2026) Это для чего предназначено?Для того чтобы плодить новых минц... В 1991 году ты перечисли 10 р с зарплаты в 120 р в пенсионный фонд, ныне это 0.01 рубля. Ну и дофига ты накопил?
14:15:36 17-06-2026
Гость (13:57:10 17-06-2026) В 1991 году ты перечисли 10 р с зарплаты в 120 р в пенсионн... У вас голова работает?Что вы сравниваете абсолютные значения отчислений?Нужно сравнивать их тогдашнюю покупательную способность с нынешней,на те 10 рублей я мог купить больше ,чем на нынешние ,допустим ,10тысяч.И если бы я их тогда получил в свой карман,я бы взял и купил на них золота.И они бы уже ,со временем ,были не 10 рублей ,а нынешние 100 тысяч.Ферштейн,счетовод?
14:45:10 17-06-2026
Повсекакий (14:15:36 17-06-2026) У вас голова работает?Что вы сравниваете абсолютные значения... если бы тогда..©
самое главное.
не промолчали бы тогда-не получили бы этого сегодня.
15:46:54 17-06-2026
ПовсекакАй (14:15:36 17-06-2026) У вас голова работает?Что вы сравниваете абсолютные значения... Теми деньгами в 1991-м году ты воспользоваться не мог. Потому кушай, не отсвечивай. На 0,01 рубля в нынешнем времени.
16:06:54 17-06-2026
Гость (15:46:54 17-06-2026) Теми деньгами в 1991-м году ты воспользоваться не мог. Пото... Так а почему мне их тогда не возместили?Если государство является преемником всех этих опытов над на ми,то пусть и компенсирует нам потери.А чтобы впредь такого не случилось,то пусть сразу мои кровные денежки перечисляет мне на мой счёт,а я уж буду думать как с ними поступать.Так то вот ,милейший.
13:05:40 17-06-2026
пенсия должна быть своевременно, изначально достаточной для жизни.
потому что мы граждане нашей страны.
самого богатого государства в мире.
14:00:33 17-06-2026
Раз работодатель будет отчислять, значит зарплата станет ещё меньше,вот и все.
14:38:15 17-06-2026
кот Базилио и лиса Алиса никак не отстанут от Буратино.
Дуремар(сваливший в Израиль) и Карабас-Барабас хихикает, общаясь между собой в запрещённых мессенджерах.
пора звать Чипполино.
по мотивам сказок.
14:57:42 17-06-2026
неспроста это жужужу. (14:38:15 17-06-2026) кот Базилио и лиса Алиса никак не отстанут от Буратино.Д... Очень остроумная интерпретация.
08:55:33 18-06-2026
неспроста это жужужу. (14:38:15 17-06-2026) кот Базилио и лиса Алиса никак не отстанут от Буратино.Д... Срочно объявить Чиполлино иноагентом!
16:37:20 17-06-2026
Есть хороший показатель - пенсия должна быть не менее 40% от зарплаты. В СССР - так было, и во многих странах , где именно социальное государство, так есть. При средней зарплате в 100 000 руб, средняя пенсия должна быть 40 000 руб. А сейчас в среднем модальная зарплата 50 000 руб - и в среднем модальная пенсия 20 000 руб. Вывод - надо повысить в первую очередь зарплату людям, а это автоматически поднимет и пенсию.
16:56:26 17-06-2026
чей то дядя или жена открыли сеть НПФ что ли?
21:01:58 17-06-2026
22% от зарплаты в 50 т? Куда пошли?
02:46:03 18-06-2026
ПФ РФ - самая большая ОПГ в РФ !!!
05:26:28 18-06-2026
Опять рпзвод!!! Скольао можно!? Опять эта тыща! Уже девать некуда! И Мальдивы и внукам ипотеку закрываем, а тыща все не кончается!!!